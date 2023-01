El Fibwi Palma no reaccionà a el Prat, per J. M. Arbucias

Esperàvem una victòria i el Fibwi sumà una derrota més. Esperàvem recobrar bones sensacions i el Palma va oferir una mala imatge. Esperàvem un retorn que convidés a l’optimisme i el pessimisme de manera objectiva continua instal·lat a les entranyes de l’equip. El que es va veure dissabte a la pista del Prat justifica la preocupació existent.

L’equip havia de reaccionar, havia perdut els tres darrers partits, però la rèplica no va fer acte de presència en cap moment. A més a més, la diferència a l’electrònic, com va passar al darrer encontre de l’any a Cornellà – va perdre de 29 punts – va tornar a ser molt i massa àmplia: 94-59. I per acabar-ho d’adobar, el seu joc i la seva actitud van decebre.

L’equip, amb baixes significatives – Feliu, Suskavcevic i Castillo –, no va ser capaç de competir ni un període, millor dit, ni una petita fracció del primer període. I això és el més preocupant. Des de l’inici els catalans van mostrar la seva superioritat en totes les facetes del joc. Els parcials dels primers vint minuts, 29-15 i 25-16 ho diuen tot. Només al tercer període (14-17) els fibwis van comandar al marcador. La disposició zonal defensiva, agressiva, però amb llacunes tàctiques grolleres, i algunes decisions arbitrals ho van fer possible, però no va ser més que una inconsistent il·lusió. Al descans el partit estava dat i beneït. No calia esperar l’estadística final; la dels dos primers quarts era prou significativa: el Prat doblava els mallorquins en el marcador (54-27), havia convertit 13 punts de segona oportunitat i el Palma, 0; 16 punts de contraatac, només 2 els de Ciutat; 30 dins la pintura, el Fibwi tan sols 14; 22 els jugadors de la banqueta, 11 els de Son Moix; havia valorat 80 i únicament 22 els illencs, cap jugador havia convertit 10 punts (n’Asier i en David van acabar el matx amb 16 i 10, respectivament, però el gros de la seva aportació es produí quan ja no hi havia solució)... Com darrerament està passant, va oposar poca resistència defensiva, va descuidar el balanç, va permetre que el rival anotés aprofitant les transicions que tant li agraden, va possibilitar que arribés a les 17 assistències... I davant, no es va mostrar com el conjunt màxim anotador de la conferència, perquè els seus percentatges de tir van ser esquifits, els seus atacs massa previsibles i superats fàcilment per la defensa local.

Aquesta pel·lícula no és la primera vegada que la veiem. Curiosament sempre s’ha projectat lluny del Palau: a Eivissa, a Menorca, a Cornellà i ara al Prat. Després de 14 jornades el Palma ocupa la setena posició, atresora 7 victòries, però suma també 7 derrotes. Un balanç preocupant – les expectatives no eren aquestes –, uns números que reclamen que l’equip reaccioni, que la cara que mostri el grup sigui molt diferent, que finalitzi aquesta mala ratxa i que les victòries tornin a aparèixer.

No crec que la presència als play-offs perilli – dels 14 equips, se’n classifiquen els 8 primers –, però...

Dimecres i diumenge el Palma disputarà dos partits importants com a local. Dimecres rep el Benicarló i diumenge l’Eivissa. A Son Moix s’ha mostrat solvent, ha guanyat tots el partits, excepte el del Salou. La reacció no pot esperar més.