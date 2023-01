Antonio Vadillo no es de los que disimula. El técnico del Mallorca Palma Futsal reconoció este lunes, durante el acto de ampliación de su contrato hasta 2026, que había recibido el interés de otros equipos para ocupar su banquillo. «He tenido información que ha habido otros clubes preguntado por mí, pero me da igual, yo quiero estar aquí», dijo sin titubear ante los periodistas. «Estoy muy contento y quiero estar con mi equipo. Esa es mi suerte, no solamente a nivel profesional, también a nivel sentimental», añadió.

El jerezano pronunció un discurso en el que quedó claro que siente el Palma Futsal como propio. «Mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos somos socios. Estamos muy identificados con este club. Evidentemente somos conscientes de que esta historia se puede acabar, pero lo más importante es tener la suerte de poder seguir trabajando para mi equipo e intentar ayudar para seguir estando allí arriba. Me da mucha fuerza que tanto el jefe, José Tirado, como la directiva, la parcela deportiva y el núcleo de jugadores, querían que siguiese. Es señal de que estamos haciendo las cosas bien», reflexionó. Vadillo, que se retiró como jugador defendiendo la camiseta verde pistacho en 2017 y que ya suma su sexta temporada en el banquillo de Son Moix, fantasea con la posibilidad de ir todavía a más. «Tenemos un desafío muy importante con la ‘Final Four’ de la Champions ya que estamos a dos partidos de ganarla. Sueño, y cada vez lo veo más cerca, con conseguir un título. Ese es mi sueño, no mi objetivo. El orden de mis prioridades son Champions, Liga, jugar la final de la Liga que me da acceso a la Champions y, a partir de allí, ser campeón de la Copa del Rey, Copa de España o Supercopa, pero creo que si hemos jugado una final de Liga, ahora estamos en disposición de poder competir para volverla a jugar. Eso está al alcance de muy pocos equipos», comentó convencido. Por su parte, José Tirado, director general del Palma, evidenció su alegría por el acuerdo. «Es un día especial para el club. No hace falta explicar lo que representa Antonio para el club, es el mejor entrenador posible que puede tener el Palma. Conoce la casa, conoce la filosofía del club, me conoce a mí, el entorno... y, a parte de ser un gran entrenador, es del Palma Futsal», dijo. El dirigente, además, se mostró perplejo ante el hecho de que todavía no conozcan la sede ni el rival de la Copa de España. «Es surrealista que no lo sepamos todavía cuando solo queda un mes. Hay que preguntarle a la Federación Española... Es un drama para los que organizamos el viaje desde una isla», resaltó contrariado. 🗣️ @AVadillo4



