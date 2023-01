El Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) ha dado la razón al piloto mallorquín Jorge Lorenzo frente a los más de 11 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016.

En una resolución avanzada por El Confidencial, el tribunal concluyó que los inspectores «no han demostrado que el piloto tuviera su residencia fiscal en España» y da por bueno el argumento de su defensa, que sitúa la misma en Suiza.

Esta sentencia se apoya en otra de 2021 cuando el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) también falló a favor de Lorenzo en un proceso parecido en el que Hacienda le reclamaba más de 35 millones por el IRPF de 2013, 2014 y 2015.

En esta ocasión, los inspectores de la Agencia Tributaria también sostenía que la residencia fiscal del pentacampeón del mundo de motociclismo se situó en España durante 2016 e intentaron probar que Jorge Lorenzo permaneció a lo largo más de 183 días en territorio español, algo que finalmente no han logrado.

En 2016 Jorge Lorenzo todavía pilotaba para el Movistar Yamaha MotoGP, su última temporada en el equipo con el que ganó tres mundiales. En ese último año se centraba la Agencia Tributaria para acusar al piloto de tributar el IRPF en Suiza y no en España, donde según la tesis del organismo decía que vivía.

El organismo apostó por una estrategia en la que alegaban que el piloto mallorquín no tenía ninguna renta en Suiza pero sí en España a través de varias carreras de MotoGP; cuatro en concreto, que se celebraron en Jerez, Montmeló, MotorLand y Cheste. La acusación se basaba en lo siguiente: «Debe tenerse en cuenta que de las 18 carreras que componen el campeonato, cuatro se localizan en España y ninguna en Suiza» y en que «se atribuyen a España casi una quinta parte de los ingresos anuales satisfechos por la escudería japonesa a la que pertenece el obligado tributario».

Para la defensa de Lorenzo «eso es algo que no depende de los pilotos ni de las escuderías, y que el calendario viene impuesto por la organizadora del mundial, Dorna». Algo que ha aceptado el Tribunal Económico Administrativo Central, que calificó de «poco consistente» la acusación de la Agencia Tributaria, anulando tanto la multa impuesta al piloto como la liquidación de 2016, por lo que Lorenzo no tendrá que pagar un solo euro de su dinero.

No es el primer revés judicial que propina un piloto de motociclismo español a Hacienda. El pasado 22 de diciembre la Audiencia de Barcelona absolvió a Alfonso ‘Sito’ Pons de seis delitos de fraude fiscal por los que la Fiscalía pedía 24 años de prisión y más de 12 millones de euros de multa. El expiloto fue acusado de no haber cumplido con su obligación de tributar en España entre 2010 y 2014. El tribunal rechazaba la acusación de que el expiloto fingiera vivir en el extranjero.

Augusto Fernández no podrá optar a ‘rookie’ del año

El vigente campeón del mundo de Moto2, Augusto Fernández, quien será el único debutante en 2023 en la categoría reina, no podrá optar al premio de ‘rookie’ del año de MotoGP por no tener competencia en el puesto. El mallorquín, que competirá con KTM en el equipo Tech3 GASGAS Factory Racing, no podrá suceder de esta manera a Marco Bezzecchi, proclamado mejor debutante esta última temporada. No es la primera vez que se da un escenario como este, ya pasó en 2007 cuando Sylvain Guintoli terminando decimosexto en la general, y en el año 2016, con Tito Rabat.