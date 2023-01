El Mallorca Palma Futsal volvió este martes a los entrenamientos para estrenar el 2023. Los de Antonio Vadillo volvieron al trabajo con una sesión suave para recuperar y comenzar a prepararse para la vuelta a la competición de la semana que viene. La vuelta a los entrenamientos comenzó con una breve sesión de gimnasio y continuó con varios ejercicios, ya con balón, en pista. Vadillo pudo contar con toda su plantilla a excepción de Moslem y Tayebi, que siguen fuera de la isla. Moslem regresará a Mallorca esta misma semana, mientras que Tayebi continuará en Irán a causa de algunos trámites del visado y no se reunirá con el equipo en al menos diez días. A pesar de las bajas, Nil Tent, Jayson y Miquel Gayà, del filial y del juvenil, complementaron la plantilla del primer equipo. Por otro lado, Chaguinha y Gordillo no terminaron la sesión con sus compañeros, solamente hicieron la parte de gimnasio. El brasileño no quiso forzar, ya que todavía se duele de un golpe del último partido, mientras que Gordillo sigue en la fase final de la recuperación de su lesión.

El Palma Futsal retoma los entrenamientos tras un merecido descanso después de cuajar la mejor primera vuelta de su historia, aunque el primer desafío para este nuevo año es llegar en plena forma al partido frente a Quesos Hidalgo Manzanares del próximo 14 de enero (20:00 horas) en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Además, el calendario arranca igual de intenso que a finales de año. Los mallorquines jugarán tres partidos en apenas una semana. Primero arrancaran la segunda vuelta en casa frente al Manzanares, después visitarán al Movistar Inter y debutarán en la Copa del Rey frente al Pescados Rubén Burela el martes 24 de enero. En poco más de dos semanas, los de Antonio Vadillo deberán recuperar la forma para seguir con el ritmo establecido en los últimos meses del año y dar continuidad a su buena dinámica. La prioridad del equipo es seguir vivo en todas las competiciones y llegar lo mejor posible a las fases finales de los campeonatos para poder pelear por los títulos. Además, otro desafío para los de Vadillo es continuar con la imbatibilidad en casa y seguir con la racha de victorias ante su afición. Son Moix se ha convertido en un fortín para los mallorquines y para los rivales se ha convertido en una pista inexpugnable en el que, esta temporada, todavía nadie ha sido capaz de rascar puntos. 🏋🏻‍♂️ Volvemos al 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨#MallorcaPalmaFutsal#SOMMallorca#SOMPalma pic.twitter.com/6LNNGvNVDL — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) 3 de enero de 2023 Antonio Vadillo: "Tenemos la ilusión por las nubes pero siempre los pies en el suelo" El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, valoró la vuelta a los entrenamientos, pero enseguida focalizó la atención en "el partido más cercano frente a Manzanares", aunque también quiso comentar que "evidentemente nos viene un 2023 muy ilusionante, con varias competiciones en juego, con fases finales en las que ya estamos clasificados, como en la Copa de España o la Final Four de Champions, y son dos competiciones muy atractivas y muy bonitas. Vamos a dar el máximo para ver si somos capaces de pasar la eliminatoria de Copa del Rey, que la tenemos a finales de enero, y hacer un buen trabajo en la liga regular para quedar en buena posición y meternos en los playoff". El técnico del cuadro balear insistió en que "deben mejorar algunos aspectos del juego que entendemos que debemos mejorar y seguir como hasta ahora. Estamos en una línea muy buena, muy ascendente a nivel de resultados, a nivel de juego y eso nos deja muy contentos. Hemos terminado la primera vuelta perdiendo dos partidos en todas las competiciones y eso es un buen bagaje, a ver si somos capaces de mejorarlo. Además, es muy importante que no tengamos lesiones. Quitando el contratiempo de Carlos Barrón y Jesús Gordillo, que han sido más largas, y pequeñas molestias, no hemos tenido lesiones en toda la primera vuelta. Esperemos que así sea en la segunda", dijo Vadillo. Además, el jerezano también destacó que "partimos de la base de luchar por todo, estamos en un buen momento y en este tipo de competiciones es muy importante como se llega. A partir de aquí, vamos a pelar por todo. Tenemos la ilusión por las nubes, pero siempre con los pies en el suelo. Somos conscientes que tenemos que trabajar mucho en el día a día porqué en el momento que se nos desvíe un poco la atención nos costará sacar los partidos. Estamos en un a liga muy igualada y cuesta mucho ganar puntos. Tenemos que estar muy focalizados en los partidos", remarcó el entrenador del Palma. Por otro lado, el capitán del Mallorca Palma Futsal, Carlos Barrón, comentó que "el equipo ha descansado tras una gran carga de partidos y entrenamientos y ahora lo importante es ir poco a poco. Tenemos objetivos a corto plazo como pasar la eliminatoria de Copa del Rey y afianzarnos en la zona alta de la clasificación y volver a demostrar nuestro nivel de juego que lo hemos estado demostrando cada partido". El portero del cuadro balear también comentó que quiere "ir entrando en la dinámica del equipo cada vez más, se van acercando las competiciones más importantes del año y todo el mundo tiene que dar su mejor nivel. Creo que esto es un deporte de equipo y todos debemos aportar y todos somos importantes", dijo el capitán, aunque también destacó que "debemos ir partido a partido para encontrarnos de la mejor manera posible y sobretodo estar en todas las competiciones lo más arriba posible porqué eso significa que podemos competirlas contra los equipos más grandes", aseguró Barrón.