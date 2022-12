El Mallorca es presentà a Getafe essent el tercer equip més poc golejat de la categoria, però en tornà oferint una imatge pobra i amb una derrota més que merescuda. Encara que no serveixi per res parlar dels qui no juguen, ahir sí que notàrem —i molt— les absències de Ruiz de Galarreta i de Valjent. Sobretot la del migcampista, un jugador que com a mínim sap aguantar la pilota i fer una passada amb un poc d’intenció. Això el Mallorca fou incapaç de posar-ho en pràctica en tot el partit. Una actuació lamentable de tots els jugadors davant un rival de característiques semblants, però amb un poc més d’ambició per cercar la porteria contrària. És possible que el Getafe no sigui més bo que el Mallorca (ahir, sí que ho fou, clarament), però les ganes i la intensitat que hi posà foren suficients per sumar els tres punts en joc. Per contra, els mallorquinistes es limitaren a veure-les venir, a cercar una acció a pilota aturada i poca cosa més. Els números són ben clars i no importa fer-hi més voltes: el Mallorca no xutà entre els tres pals ni una sola vegada i no creà cap acció que puguem qualificar de perillosa. Ni els titulars ni els suplents no s’acostaren a l’àrea del Getafe amb un mínim de perill per posar nerviosos els centrals, que sempre tingueren a retxa Muriqi. El kosovar tampoc no tingué un bon dia, però també és cert que no li arribà ni una pilota en condicions de ser jugada. Per tant, el plantejament de Quique Sánchez Flores superà el de Javier Aguirre. El Mallorca perdé una bona oportunitat d’arribar als vint punts i continuar tranquil a la classificació. Si vol aconseguir aquesta xifra, haurà de posar-se les piles dissabte a Son Moix contra el Valladolid. Esperem que Ruiz de Galarreta sigui a l’onze titular i, encara millor, que el club el renovi tan aviat com sigui possible.