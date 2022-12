El tenista mallorquín Rafa Nadal ha sido uno de los numerosos deportistas que han reaccionado a la triste noticia del fallecimiento, a los 82 años, del brasileño Pelé, de luchar durante más de un año contra un cáncer de colon del que fue intervenido en septiembre de 2021.

"Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte", ha indicado el tenista, ganador de 22 Grand Slam y que está en Australia para disputar este fin de semana la United Cup.

"Su legado siempre quedará", ha afirmado Nadal en sus redes sociales. "No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol. DEP #ORei #Pele", ha señalado.