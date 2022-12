La selección balear cadete de fútbol sala ha cerrado este jueves su periplo en la primera fase del Campeonato de España de combinados territoriales, celebrado estos días en Cáceres, con un importante triunfo, el primero en esta fase para Balears, ante Extremadura por un contundente 1-6. Este resultado junto con las igualadas ante Andalucía y el País Vasco, que suman un total de cinco puntos, permiten al conjunto balear acceder a la segunda ronda en el grupo que se jugará el título nacional, la fase oro. La selección que entrena Nico Pizá ha firmado un buen encuentro y demostró que cuenta con mucha calidad en sus filas. En el otro duelo disputado ayer en esta categoría, Andalucía se impuso por 2-0 al País Vasco.

Juvenil. El grupo de Juanpe Ortega cae de nuevo y acaba en blanco

La selección balear juvenil de fútbol sala no tuvo tanta fortuna, ya que perdió por 7-2 ante Extremadura. En la primera parte opuso gran resistencia pero tras el descanso su afán de remontar el duelo propició que se descuidara la defensa. Con este resultado el combinado de Juanpe Ortega cierra su participación en este Nacional en blanco ya que no ha logrado ni un punto después de perder con Andalucía, País Vasco y Extremadura. No obstante, esta selección no queda eliminada y jugará la consolación en la fase plata. En el otro resultado Andalucía se impuso por 1-3 al País Vasco.

Ligas. Sin competición hasta el próximo miércoles día 4

El encuentro entre el Olímpic y el Rotlet Molinar de infantil Primera regional, disputado este pasado miércoles y que acabó con triunfo por 5-1 para los de Manacor, fue el último encuentro oficial de 2022 en las categorías regionales, no profesionales. El primer duelo del próximo año está previsto para día 4, miércoles, a las 19:00 horas, en Consell, donde el cuadro local de alevín primer año, recibirá al Binissalem, en duelo correspondiente a la duodécima jornada de Liga.

Sanciones. Cinco partidos a un jugador del Son Verí de Preferente

El Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha impuesto una sanción de cinco encuentros oficiales al jugador del Son Verí de Regional Preferente, Enzo Pereira, por agresión a un contrario. Por otra parte, este mismo comité multa de manera económica al Arenal por incidentes de público.