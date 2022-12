El Fibwi Palma está en crisis. Los mallorquines despiden 2022 con una dolorosa derrota, la tercera consecutiva, ante un Cornellà que fue mejor de principio a fin (98-69). Un duro revés que obliga a reflexionar al grupo que dirige Pau Tomàs, que está lejos de las expectativas de un equipo que aspira al ascenso a la LEB Oro. Lo que está claro es que debe mejorar a todos los niveles, pero sobre todo en defensa. Ante el Cartagena y Salou, en las anteriores jornadas, evidenciaron que no es casualidad encajar tantos puntos, una situación que eleva la dificultad para ganar partidos. Además, en ataque tampoco son regulares, capaces de lo mejor y de lo peor, un aspecto que debe trabajarse de forma urgente para evitar papelones como el de la noche de este miércoles en Ca'n Carbonell.

Los catalanes empezaron entonados, aunque el Fibwi reaccionó a chispazos. Edu Arquès, con once puntos de los dieciocho anotados por los de Rubio en este primer cuarto, era difícil de detener, por lo que el parcial inicial se cerró con 24-18. Salían los de Pau Tomàs buscando recortar distancias en el segundo cuarto ante un Cornellà que seguía acertado en el tiro exterior, situando el marcador en 32-23. Los mallorquines se recuperaban con una buena labor de Justin Raffington en la pintura para poner el duelo en 34-29 obligando a Mateo Rubio a parar el partido. La aparición de Sergi Pino, muy acertado desde más allá del triple, castigaba a un Fibwi Palma que se situaba once abajo (44-33). Kovacevic impuso su talento para recortar distancias, pero el tiro exterior del Cornellà marcó las diferencias al final (47-37).

No empezaban bien las cosas en el tercer cuarto para los mallorquines, que veían cómo su rival anotaba cuatro puntos consecutivos, pero Kovacevic recortaba distancias desde el tiro libre, poniendo el duelo en 51-39. Los baleares buscaban mejorar prestaciones con un inspirado Kovacevic, el que dio más la cara, para poner el duelo en 54-47. Ahí parecía que podía llegar la mejoría del Fibwi, pero nada más lejos de la realidad. Los locales seguían tremendamente acertados aprovechándose de los problemas en defensa de un Fibwi Palma que se veía dieciséis puntos abajo a dos minutos para el final del tercer cuarto (68-52).

Los colegiados, tras una canasta de Tamba, señalaban doble técnica a Pau Tomàs cuando el marcador se situaba en 68-55 para los locales. El tercer acto se cerraba con 71-55 para los de Mateo Rubio que evidenciaba que solo quedaba un milagro para revertir la situación.

En el último y definitivo cuarto las cosas fueron todavía a peor, que ya es decir, porque el Cornellà siguió muy metido en el partido. colocando el duelo en 79-59 a cinco minutos para el final. La situación seguía siendo sumamente complicada para un irregular Fibwi Palma que encajaba su tercera derrota consecutiva cayendo en Ca’n Carbonell y alimentando las dudas sobre un proyecto que no arranca nada fino (98-69).

CB Cornellà: Carrasco (6), Llorca (19), Arquès (26), Mayo (4), Okeke (10). También jugaron Hernández (3), A. Hernández (6), Vázquez (7), Sergi Pino (12), Isun (0), Jukic (5).

Fibwi Palma: David Font (12), Anyeuri Castillo (9), Rafa García (13), Viktor Kovacevic (16), Justin Raffington (5). También jugaron Lucas Antúnez (5), Manel Signes (0), Isma Tamba (6), Xavi Andreu (3).

Parciales: 24-18, 23-19, 24-18, 27-14.

Árbitros: Domingo Vilalta y Rodríguez Pérez. Eliminado por faltas personales Lucas Antúnez. Señalaron dos faltas técnicas al entrenador del Fibwi Palma Pau Tomàs.