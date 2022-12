El atleta mallorquín del Ada Calvià Visasol, Joan Pere Carbonell, logró la segunda posición en la 'Antarctic Ice Marathon', prueba celebrada en la Antártida en la que los participantes se tienen que enfrentar a las bajas temperaturas y fuertes vientos que caracterizan a esa zona austral del mundo. Pese a las duras circunstancias, Carbonell califica el reto como "la mejor experiencia de mi vida".

"No solo por el lugar donde transcurre la carrera sino por la gente que participa, la organización… Todo ha sido infinitamente mejor de lo que esperaba, aunque evidentemente también ha ayudado el hecho de que no hiciera tanto frío como me esperaba. El día antes y después de la carrera fue terrible, temperaturas muy bajas y mucho viento, pero el día de la carrera, aunque nevó durante las dos primeras vueltas (de un total de 4) las dos últimas tuvimos sol y un tiempo increíble", relata el atleta del conjunto calvianer sobre la dura experiencia vivida.

"Correr por allí es lo más parecido a correr por la arena de la playa. Es bastante duro y tienes que ir con cuidado continuamente para que el pie no se te clave en la nieve polvo y te puedas lesionar. Es más, en dos ocasiones me caí al suelo, una porque patiné en una curva y la otra porque tropecé con un pequeño montículo por falta de visibilidad, pero por suerte no me pasó nada", explica Carbonell.

El atleta mallorquín, quien reconoce que acabó con "las piernas muy doloridas, pero feliz", consiguió mejorar el récord anterior de la prueba, que estaba en 3h 34'. Carbonell cruzó la línea de meta solo por detrás de un participante y lo hizo parando el crono en 3:29:04: "El ganador ha sido un irlandés que probablemente se clasifique para los Juegos Olímpicos de París. Vino con su entrenador personal y un reportero que le cubría la carrera, entiendo que para situar este maratón en el mapa mundial".