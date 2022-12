Gran victoria (1-3) en Pamplona del Mallorca Palma Futsal, que asegura virtualmente la segunda plaza (le bastará un empate) a falta de una jornada para cerrar la primera vuelta. La derrota del Jimbee Cartagena por 2-6 ante el Jaén le mantiene tres puntos por encima de los andaluces y con un +6 en el golaverage. Solo un descalabro en casa el miércoles (20:30) , precisamente ante los murcianos, impediría que fueran segundos.

Inmejorable inicio de partido del Palma en el Pabellón Anaitasuna, poniendo el duelo en su favor en su primer chut a portería con un cañonazo a la escuadra de Eloy Rojas. No se amedrentó el Xota Osasuna Magna, que reaccionó casi de inmediato. Pero se topó con el brasileño Luan Muller.

Las primeras rotaciones no tardaron ni cinco minutos en un encuentro que ambos equipos querían vivo, intenso. Cleber, otro de los brasileños del Mallorca, robó en primera línea y disparó sin dudarlo. Otro susto para la parroquia del Anaitasuna, que sufría en un inicio de partido no previsto. Tan inesperado, que los visitantes se adueñaron del balón y pasaron a dominar el partido, haciendo retroceder a los locales hasta su área. Defendiéndose como primer objetivo, el Xota no encontraba la forma de minimizar la participación del activo Eloy Rojas. El jerezano fue un dolor de cabeza en los primeros diez minutos.

Pero a Osasuna Magna no hay que darle por finiquitado antes de tiempo. Parecía saberlo Luan Muller, que salvó de nuevo el empate en un mano a mano ante Dani Zurdo.

Tayebi se unió a la fiesta y obligó a Oihan Sánchez a despejar el balón, impidiendo el 0-2 en unos entretenidos minutos de juego. De nuevo Tayebi avisó, para preocupación del Xota. El internacional Mario Rivillos no quiso ser menos y tuvo dos claras ocasiones para aumentar la renta.

Merecía más el Palma, que se fue al descanso ganando por la mínima gracias a que un disparo de Martil golpeó en el palo. Respiró Muller y todo el Palma, que en el intermedio repasó su plan. No había variación, pero Fabinho le dio suspense al guion con una aplaudida vaselina. Con 1-1 y 18 minutos por delante subieron las revoluciones . Oihan salvaba otra oportunidad del iraní Tayebi, peor no podía evitar un nuevo misil de Eloy Rojas.

El duelo aumentó de intensidad, sobre todo por el empuje de un Xota que apeló al orgullo y fue con todo a por el Palma. Muller respondió con acierto a los últimos intentos locales, que prácticamente se acabaron tras encajar el 1-3 (gol de Mancuso). Los últimos cinco minutos el equipo de Vadillo defendió bien los ataques con portero-jugador del Xota y aseguró la victoria. Los de Mallorca elevan a siete las jornadas consecutivas sin perder.

Ficha técnica

Xota Osasuna Magna: Oihan Sánchez, Geraghty, Toni Escribano, Linhares y Roberto Martil. También jugaron: Juninho, Dani Zurdo, Fabinho y Cerviño.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marlon, Rivillos, Eloy Rojas y Saldise. También jugaron: Chaguinha, Mancuso, Cleber, Tayebi, Cainan y Carlitos.

Goles: 0-1 Eloy Rojas (min. 1); 1-1 Fabinho (min. 22); 1-2 Eloy Rojas (min. 24); 1-3 Mancuso (min. 30)

Árbitros: Fernando Faubell y José Lázaro. Amonestaron con cartulina amarilla a Dani Zurdo y al entrenador del conjunto local, y a Cleber, y Chaguinha, del Mallorca Palma Futsal.

Pabellón: Pabellón Anaitasuna, 2.000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada catorce.