Minuto 91: Luis Enrique no deja la selección, le han echado

Lo que parecía una bella historia de amor entre Rubiales y Luis Enrique se ha caído como un castillo de naipes. El triste adiós del ya exseleccionador, en un frío comunicado, fue la mejor pista de que, más que irse, le han echado. Y es que al presidente de la Federación Española de Fútbol se le ha acabado la paciencia con el asturiano, al que estaba decidido a renovar hace un año pero se quedó con las ganas porque el exjugador del Real Madrid y el Barcelona optó por esperar.

El detonante del despido

ha sido la inesperada derrota ante la sorprendente Marruecos. Estaba claro que la joven selección española no iba a ganar el Mundial, pero se confiaba en alcanzar al menos los cuartos de final. Una vez fuera de Qatar, han pesado, y no de forma menor, otros motivos. El primero, la condición de streamer de Luis Enrique, un papel que le ha venido grande. Su tormentosa relación con la prensa también hay que ponerla en el ‘top 5’ de los motivos de su destitución. Puedes estar molesto con un sector de los medios de comunicación de forma puntual, pero una rueda de prensa no puede ser como ir a un campo de batalla, donde los supuestos enemigos están enfrente. Frases como «sé dónde están los buenos y los malos» o «no debo nada a la prensa», en definitiva, el continuo desprecio a los profesionales del periodismo, han ayudado a Rubiales a decantar la balanza hacia la no continuidad del polémico entrenador. Por no hablar de su negativa a asistir a los actos de patrocinio con mayor frecuencia de la deseada por la Federación.

Luis Enrique

tenía una buena oportunidad de despedirse como un señor, con Rubiales al lado y agradeciendo la confianza depositada en él. Pero ha elegido la peor manera. Sus primeras declaraciones como exseleccionador las realizará esta noche en el programa del famoso streamer Ibai Llanos. No hay nada que reprocharle en este sentido. Cada uno elige cómo y dónde se despide. Pero lo que sí es reprobable es que haya elegido el mismo día en que su ahora enemigo Rubiales presenta a su sustituto, Luis de la Fuente, robándole todo el protagonismo al nuevo seleccionador, en las antípodas de Luis Enrique. A falta de conocer los resultados, se han acabado las ruedas de prensa incendiarias y volverá el protagonismo hacia los futbolistas, los que deben llevarse todos los focos, para bien o para mal. Luis Enrique ha jugado con fuego de forma permanente. Por momentos ha podido caer simpático, y hasta gracioso, pero en el fútbol mandan los resultados, y si estos no llegan todo se va al garete.

Mal Holanda, peor Argentina.

Lamentable el espectáculo protagonizado por los futbolistas argentinos, mofándose de los holandeses en cuanto Lautaro marcó el penalti que les clasificaba para las semifinales. Ni el mal comportamiento de los de Van Gaal, que intimidaron al jugador del Inter de Milán cuando se dirigía a lanzar, justifican la actitud de los sudamericanos, que deberían saber que tan importante es saber perder como ganar.

Jordi Roger, ¿dimisión o cese?

La salida del técnico catalán del Atlético Baleares como entrenador suena más a cese que a dimisión. Con el equipo en descenso, su permanencia en el cargo era insostenible.