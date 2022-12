La pretemporada ciclista arranca con fuerza y Mallorca vuelve a ser uno de los destinos favoritos de los equipos para su puesta a punto. Uno de los cuadros que ha elegido las carreteras de la isla para ejercitarse ha sido el Liv Racing TeqFind femenino, donde militará durante las dos próximas temporadas la mallorquina Mavi García.

La ciclista de 38 años, que esta pasada temporada defendió los colores del UAE Team ADQ, se embarca en una nueva aventura al frente de la formación neerlandesa, con la que ha firmado un contrato hasta finales de 2024. Desde el pasado viernes el Liv Racing TeqFind se ejercita en Mallorca, donde destacan dos caras nuevas en el equipo que dirige la exciclista italiana, Giorgia Bronzini. Por una parte la sueca Caroline Andersson y, por otra, la campeona española de ruta y contrarreloj en 2022, Mavi García. El equipo corre con un estampado floral en la camiseta que emana y simboliza la fuerza y experiencia del equipo ciclista.

A diferencia del calendario World Tour masculino, que no ha sufrido ninguna variación, el calendario femenino para 2023 incorpora cuatro nuevas carreras. El UAE Tour, el Santos Women’s Tour Down Under, la Omloop het Nieuwsblad y el Tour de Suisse son las cuatro competiciones que se incorporan a la primera división. El otro gran cambio lo encontramos en La Vuelta Femenina, que en 2023 cambiará de fechas, será en mayo antes de las otras dos grandes vueltas, y tendrá dos etapas más que el año pasado, con un total de siete.