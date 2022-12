Lucas Antúnez, Justin Raffington y Anyeuri Castillo han sido presentados este viernes como jugadores del Fibwi Palma. Los tres jugadores ya han jugado con el equipo entrenado por Pau Tomàs pero han vivido, en la sede de Globalia, su puesta de largo en el Fibwi Palma 2022-23 en un acto en el que, además de los tres jugadores, han estado presentes Guillem Boscana, presidente del Fibwi Palma, y Saul Herrero, director de ventas nacional de Air Europa.

El primero en tomar la palabra ha sido un Guillermo Boscana que ha querido agradecer el apoyo de Air Europa al que ha calificado como uno de los patrocinadores más fieles del club palmesano a lo largo de sus 40 años de historia procediendo luego el presidente del Club Imprenta Bahía San Agustín a presentar a los jugadores destacando de Justin Raffington el regreso a casa del pívot tras su primera etapa y señalando sobre Anyeuri Castillo que el dominicano era un jugador que llevaba «dos años en la agenda del club» y que «se había intentado ya su fichaje este pasado verano», aunque no se pudo cristalizar.

En cuanto a la figura de Lucas Antúnez, el presidente del Fibwi Palma se ha mostrado seguro de que el jugador madrileño ayudará al equipo a alcanzar el objetivo de situarse en lo más alto de la tabla para poder pelear así por el ascenso a LEB Oro, objetivo prioritario del club balear en esta temporada.

Lucas Antúnez: «El proyecto me interesó mucho»

El base madrileño ha llegado para reforzar a la plantilla tras la salida de Stevan Karapandzic y la lesión de Joan Feliu pero tiene claro que peleará por prolongar su estancia en la isla. «No renové en un principio con Melilla porque quería un rol con más protagonismo. Cuando hablé con Pau el proyecto me gustó muchísimo.Tener la posibilidad de trabajar con una leyenda como Pepe Laso, pelear por un ascenso y trabajar por ello me llamó muchísimo», ha explicado el jugador del Fibwi Palma que también ha dejado muy clara su idea: «Vengo con la mentalidad de quedarme hasta el final de temporada y de ayudar a este equipo a lograr el ascenso». Sobre sus primeros días con el Fibwi Palma ha comentado Antúnez que «vamos a tardar unas pocas semanas en encontrar esa química pero estoy contento con las sensaciones del primer partido e igual nos pesó el cansancio o esa falta de química en los últimos cuartos pero estoy bastante contento con como jugamos con el poco tiempo que llevábamos juntos».

Anyeuri Castillo: «En Palma creo que puedo crecer mucho»

Por su parte Anyeuri Castillo, internacional con la selección de la República Dominicana, ha hablado sobre su llegada al Fibwi Palma: «La forma de jugar es muy diferente. Aquí se defiende en toda la pista mientras que en la liga dominicana no es así. Me va a tomar unos partidos para poder adaptarme». Castillo ha señalado también los motivos de su llegada. «Todo fue a través de mi agente. Me comentó que había salido una oportunidad y que había que aprovecharla y oportunidades así no suelen llegar y hay que aprovecharlas», ha explicado el jugador del Fibwi Palma que sobre sus objetivos ha señalado que «el objetivo es poner primero al equipo en la liga y luego ser el jugador que quiero ser en mi carrera y subir de nivel tanto mental como físicamente»

Justin Raffington: «No veo mi vuelta como un paso atrás»

El pívot alemán ha decidido regresar a Mallorca aceptando la propuesta del Fibwi Palma en el que, cabe recordar, ya estuvo entrenando este pasado verano mientras decidía su futuro. Ahora, Raffington regresa dispuesto a ayudar al equipo a lograr el ascenso. «Es la primera vez en la que regreso a un equipo en el que había jugado. Considero Mallorca y este equipo como una segunda casa. Conozco a la gente del club y a los entrenadores y sé lo que esperarme. He estado sin jugar un tiempo esperando al equipo correcto y estuve muy feliz cuando me decidí a volver. Ahora quiero ayudar al equipo a lograr el objetivo de volver a la LEB Oro.

Raffington, por otra parte, ha querido dejar claro que volver a Mallorca para jugar en la LEB Plata no es, para él, un paso atrás en su carrera. «Nunca he jugado en LEB Plata. Si lo ves así, sabiendo que es una división menor que la LEB Oro puedes pensar que es un paso atrás pero no lo veo de esa manera. Tenemos un objetivo que es el de regresar a la LEB Oro y eso supone un reto importante si lo logramos. No lo consideraría un paso atrás sino otro paso más en mi carrera».