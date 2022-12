Qatar 2022. España-Marruecos: Los penaltis y la nulidad en ataque condenan a España

El dominio, el ser dueño absoluto del balón no es suficiente para ganar. Lo ha podido comprobar este martes la selección española que, en un calco del duelo contra Japón -los marroquíes todos atrás, bien ordenados y a la espera de una oportunidad, que la tuvo- se vio incapaz de traducir su control del juego en gol, lo único que cuenta en el fútbol. Los penaltis hicieron el resto.

Suerte que Luis Enrique obligó a sus jugadores a lanzar mil penaltis durante la temporada. O no le hicieron caso o son muy malos en esta suerte del fútbol. Sarabia, Soler y Busquets no pudieron tirarlos peor, con dudas, dando pistas a Bono, lanzando muy flojo y sin ninguna convicción. La selección de Luis Enrique abandona Qatar con muchas dudas pero con una convicción: le cuesta horrores atacar defensas cerradas. Desde su triunfo en 2010, España solo ha ganado tres partidos en los Mundiales: Irán, Australia y Costa Rica. Como diría Schuster, no hace falta decir nada más.