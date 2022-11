Nunca una derrota dejó mejor sabor de boca en un Robert Lewandowski que ya espera que llegue el domingo para seguir haciendo historia con Polonia. El combinado centroeuropeo, que no se clasificaba para unos octavos de final de un Mundial desde 1986, se medirá nada más y nada menos que a la actual campeona, Francia. Un enfrentamiento que el delantero del Barça ha calificado como un reto.

"Jugar contra Francia es un gran reto, porque son una muy buena selección y tienen jugadores top", empezó diciendo un Lewandowski que no se rinde antes de tiempo. Son los vigentes campeones y para nosotros será un reto, pero tenemos que difrutarlo, luchar y hacerlo lo mejor que podamos". Lewy concluyó invitando a sus compañeros a mejorar las prestaciones que han venido teniendo a lo largo de este Mundial, especialmente en la derrota contra Argentina (0-2): "Tenemos que hacerlo mejor que contra Argentina".

El KO ante la albiceleste, sin embargo, no evitó las sonrisas de los polacos, que respiraron después de que México fuera incapaz de superarles en el goal average en su victoria frente a Arabia Saudí (1-2): "Sí. Ha sido una derrota dulce. Sabíamos que sería complicado y que tendríamos que trabajar duro desde el principio. Argentina se adelantó en el inicio de la segunda parte y después ya jugó más calmada. Tienen grandes jugadores, pero estamos contentos por poder jugar los cruces".

Lewandowski auguró que Argentina va a ser una seria candidata al título: "Perdieron el primer partido contra Arabia Saudí, pero luego han ido a más. Argentina es una de las claras favoritas para ganar el Mundial".

Sobre las opciones de Polonia en este Mundial de Qatar 2022, el delantero del Barça explicó que pasan por ser más valientes: "Sabemos que no hemos hecho un gran fútbol. Debemos jugar el balón más por dentro y no tener miedo". En este sentido, aseguró que el duelo contra Argentina servirá de referencia para lo que les espera contra Francia: "Francia es un equipo de nivel similar a Argentina, incluso superior. Estoy convencido de que si analizamos no solo el juego defensivo, sino sobre todo las acciones con balón, podemos jugar mucho mejor contra ellos".

No polemizó con Messi

El duelo entre Lewandowski y Messi era uno de los focos de atención después de la tensión creada entre ambos a raiz del Balón de Oro conquistado por el argentino en 2021. Sus encuentros durante el partido fueron analizados con lupa. Desde el sorteo de campo inicial, en el que coincidieron como capitanes, hasta el pitido final, en el que se fundieron en un abrazo, pasando por un instante del juego en el que Messi le negó el saludo a Lewandowski después de una falta del polaco en la medular.

Como era de esperar, Lewandowski fue interrogado acerca de Messi durante su comparecencia en zona mixta, pero el polaco hizo oídos sordos a la pregunta, que coincidió con otra de índole deportivo. El delantero del Barça prefirió ceñirse a esta última pregunta y analizar el juego de Polonia.