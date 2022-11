El ciclista Miquel Àngel Valls militará en 2023 en el Vigo Rías Baixas. El pollencí corrió la última temporada en el Manuela Fundación, equipo de categoría UCI Continental que desaparece. «El proyecto me resultó muy interesante», señaló el mallorquín, de 22 años, que baja una categoría ya que su nueva escuadra compite en Élite/Sub-23.

«Me han transmitido confianza, ambición y motivación para alcanzar las metas planteadas de forma conjunta», explicó Miki Valls, en declaraciones ofrecidas por su equipo. «El proyecto que se me presentó, junto con el calendario y los objetivos, me resultó muy interesante desde un principio», indicó el mallorquín, una de las promesas del ciclismo nacional y alque su nuevo equpo destaca como «rodador y especialista en la alta montaña».

El pollencí, que en 2021 terminó segundo en la Aiztondo Klasika (prueba de la Copa de España, defendiendo los colores del Telco.On Clima Osés), ha participado durante los últimos meses en eventos del calendario profesional como el Gran Premio Miguel Indurain, la Vuelta Castilla y León y el Circuito de Getxo. «La experiencia adquirida buscará plasmarla sobre el asfalto en su segunda etapa en el pelotón Élite-Sub23, categoría en la que se proclamó campeón de las Islas Baleares en 2019», apuntan desde el Vigo Rías Baixas.

«Entre mis objetivos van a estar la clasificación general de la Copa de España y el Campeonato de España Élite. Aspiro a alcanzar la mejor posición y rendimiento posibles», apuntó Valls, ciclista que se distingue por su combatividad y que ha sido el vencedor más joven del Pla de Mallorca, clásica prueba del calendario mallorquín. «Afrontamos el 2023 con mucha fuerza y ganas de hacerlo bien. Para mí es un placer formar parte del Vigo-Rías Baixas», añadió el segundo fichaje para el próximo año del conjunto olívico, que este año se ha adjudicado en Mallorca la Challenge de Tardor.