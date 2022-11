Un título europeo en el Velòdrom Illes Balears. Palma quiere ser la sede de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League tras el éxito organizativo de la Elite Round y la clasificación del Mallorca Palma Futsal para disputar la fase final de la competición en mayo. Tal y como informó este diario el pasado viernes, el club ha tramitado la solicitud para presentarse como candidato a organizar la fase final y que Palma sea la capital del fútbol sala europeo como organizadora de la Final Four de la mejor competición de fútbol sala de clubes del mundo. La propuesta balear cuenta como novedad que presenta el Velòdrom Illes Balears como alternativa para acoger la competición si el Palau Municipal d’Esports de Son Moix no cumple con las condiciones exigidas por la UEFA, ya que las exigencias y condiciones para la fase final se incrementan de forma considerable en comparación a la ronda anterior, lo que hace que Son Moix quede más limitado por las condiciones de capacidad, luz y espacio.

El club ha tramitado las dos opciones ante la UEFA de forma oficial ya que este lunes finalizaba el plazo para presentar las candidaturas y ahora será el máximo organismo continental el que analice todas las propuestas y decida la sede de la Final Four de mayo. La sede de la fase final se elige directamente y no por sorteo. El Anderlecht belga, y los portugueses Benfica y Sporting Clube son los que disputarán la competición junto a los isleños. "Los hemos solicitado oficialmente intentando reunir todos los requisitos en tiempo récord para ver si somos capaces de que la UEFA valore la opción de Mallorca. A ver si tenemos suerte y también a ver qué candidaturas competirán con nosotros", ha apuntado el director general del club, José Tirado. Polonia también aspira a albergar este evento, a pesar de que el campeón de ese país, el Piast Gliwice, quedó apeado precisamente ante los verde pistacho en esta Elite Round. "Hemos intentado reunir todos los requisitos en tiempo récord para ver si somos capaces de que la UEFA valore la opción de Mallorca" Por su parte, el técnico Antonio Vadillo también vería con buenos ojos luchar en la isla por el título de campeón de Europa. "Sería una gran noticia que la 'Final Four' viniera a Mallorca, sobre todo a Son Moix porque se ha demostrado que cuando se viste de gala se viven grandes noches. Sería un apoyo increíble para nosotros en una competición de máxima exigencias donde sabemos que el apoyo de la afición juega un papel importante. Y también sería un premio porque poner el foco de atención de toda Europa a la isla sería un privilegio que nos hemos ganado", ha reflexionado el jerezano. Cualquiera de las dos opciones supone un esfuerzo extraordinario para un club como el Mallorca Palma Futsal pero se quiere realizar el sacrificio para que los aficionados mallorquines puedan disfrutar de una cita histórica como ya sucedió en la Elite Round. La prioridad es que se pueda jugar en Son Moix y tratar de hacer que pueda adaptar a las condiciones aunque el espacio es limitado y no hay margen para ampliar ni mejorar la instalación antes de mayo y, por eso, el club también ha presentado la alternativa del velódromo, que conoce perfectamente ya que jugó allí tres años, de 2011 a 2014 antes de asentarse en Son Moix. En este sentido, adaptar el velódromo supondría un esfuerzo mayor todavía pero presenta muchas opciones para poder organizar un gran espectáculo audiovisual, aunque la prioridad de todos, eso lo deja claro el club en si nota, sería jugar en su casa habitual. Sea donde sea, el club garantiza llevar el evento a otro nivel más allá de la pista y del deporte y convertirlo en un verdadero espectáculo con shows audiovisuales y numerosas actividades, propuestas e iniciativas para convertir la Final Four en una experiencia extraordinaria para el aficionado. Ahora será la UEFA la que decida en las próximas semanas si Palma puede repetir la experiencia vivida la semana pasada. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha mostrado su apoyo en las redes sociales a la iniciativa de Palma para ser sede de la 'Final Four' de la Champions. Seria un orgull per a les Balears. I més animar-vos des de les grades i ajudar l’equip a aixecar la primera Champions a casa 💚



Tot el suport del Govern, @PalmaFutsal! https://t.co/J2ClTTFjqR — Francina Armengol (@F_Armengol) 29 de noviembre de 2022