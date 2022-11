El tenista mallorquín Rafa Nadal aseguró que «Carlos Alcaraz se ha ganado ser el número uno del mundo en el ránking de la ATP», y auguró que el noruego Casper Ruud, con quien protagoniza hoy domingo un partido de exhibición en Quito, también llegará pronto a esa posición.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Plaza San Francisco, del centro histórico de la capital de Ecuador, Rafa Nadal, que actualmente ocupa el número dos del ránking de la ATP, consideró que será difícil que los dos españoles se mantengan mucho tiempo al frente de la clasificación mundial.

«No creo que vaya a ser una tendencia. Es complicado mantener un nivel tan alto. Yo juego muy pocos eventos a estas alturas, con lo cual es difícil mantener un ránking muy alto porque tienes que estar muy acertado en los eventos donde compites», comentó Nadal, inmerso en una gira por Sudamérica y que en la madrugada del domingo viajó desde Brasil a Ecuador.

«Carlos tiene un potencial increíble y por eso está donde está, porque se lo merece, y además es muy joven y tiene mucho por delante. Casper estuvo muy cerca de ser número uno del mundo y ganar su primer Grand Slam en el Abierto de los Estados Unidos», añadió el mallorquín.

Nadal, único tenista que cuenta con 22 títulos de Grand Slam en su palmarés, prefirió no definirse como el mejor de la historia. «No me lo planteo. Creo que es algo que pasa a segundo plano», señaló. «El legado importante es que todas las personas con las que he convivido durante estos 20 años de carrera tengan un buen recuerdo humano de mí. Al fin y al cabo, el tema personal, la educación, el respeto y el cariño con el que puedes tratar a la gente está por encima del tema profesional, porque es lo que queda en el tiempo», agregó.

Nadal y Ruud, primeros turistas en el Metro de Quito El tenista mallorquín Rafa Nadal y el noruego Casper Ruud fueron este domingo los primeros turistas en viajar en el Metro de Quito, construido por la empresa española Acciona y que se inaugurará antes de final de año, según lo anunciado por las autoridades municipales. En un viaje especial con motivo de la visita de los dos tenistas a la capital de Ecuador para jugar un partido de exhibición, Nadal y Ruud se trasladaron en el primer subterráneo del país para hacer un recorrido por el centro histórico de Quito, ofrecer una rueda de prensa y jugar un partido de minitenis. Los dos se subieron al convoy en la estación del Parque El Ejido y, dos paradas más tarde, se bajaron en la estación de San Francisco, construida a 40 metros de profundidad en uno de los inmuebles protegidos del centro Quito, declarado por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad desde 1978. El trayecto fue de pocos minutos, similar al que realizarán miles de residentes en Quito y turistas una vez que este servicio esté abierto el público general, en el que se espera que viajen cada día a unos 300.000 pasajeros, según las estimaciones preliminares. Los actuales número 2 y 3, respectivamente, del ránking de la ATP viajaron en uno de los 18 trenes que, una vez inaugurado oficialmente, recorrerán la capital de Ecuador de norte a sur en poco más de media hora, a lo largo de un trayecto de 22,6 kilómetros donde hay construidas 15 estaciones. La obra, cuyo coste supera los 2.000 millones de dólares, está pendiente de la implementación del sistema de recaudación después de que el consorcio formado por el Metro de Medellín y la empresa francesa Transdev haya sido el elegido para operar esta línea en sus primeros seis años de funcionamiento. Dentro de la misma estación de San Francisco, los dos tenistas se midieron en una cancha sintética de minitenis donde pudieron calentar de cara al partido que protagonizarán por la tarde en una cancha de dimensiones reglamentarias que se ha habilitado en el Coliseo Rumiñahui de Quito, con un aforo para 20.000 espectadores.

«De Rafa puedes aprender todo»

Por su parte, Casper Ruud, que se ha formado en la academia de Nadal, aseguró que «de Rafa puedes aprender de todo, desde cualquier tipo de golpe hasta la mentalidad y el profesionalismo».

«Cuando llegué a la academia me sorprendió la intensidad de cada entrenamiento, y eso me ha servido para incrementar la intensidad que le pongo a cada práctica. El equipo de Rafa y su familia son increíbles. Siempre lo han sido conmigo y hacen un trabajo espectacular con una comunidad joven», indicó Ruud.

«Rafa era mi ídolo mientras crecí. Mucha gente lo sabe si ha seguido mi carrera, así que me sentí muy halagado de ser parte de esta gira. Estuve muy emocionado durante semanas», apuntó el noruego.

El actual número tres del ránking de la ATP recordó que ya estuvo en Quito hace unos años para disputar un torneo, por lo que señaló que «es muy especial» estar ahora de vuelta en la capital de Ecuador en compañía de Rafa Nadal.

La visita de Nadal y Ruud a Quito se da en el marco de la gira de exhibición del tenista mallorquín por Latinoamérica, donde ya ha pasado por Buenos Aires, Santiago de Chile y Belo Horizonte (Brasil), mientras que después de la capital ecuatoriana se dirigirá a Bogotá y Ciudad de México.