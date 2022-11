Luis Enrique líder, Marco Asensio el arma secreta de España

Al autoproclamado líder de la Selección, Luis Enrique, le hemos de agradecer los mallorquines que haya recuperado para el fútbol a Marco Asensio, convertido en el arma secreta de este equipo que logró una goleada histórica en la apertura de un Mundial. El mallorquín ha tenido un maestro en Benzema a la hora de jugar en no se sabe qué posición en la delantera y su técnico le ha devuelto toda la confianza, acrecentada aún más si cabe con ese gol que le convierte en el primer mallorquín que marca en una fase final de un Mundial, porque Nadal y Albert Riera ya se le anticiparon en partidos de la fase previa.

El mérito de la victoria no es solo del calvianer, una pieza más en el engranaje de un equipo que se ha gustado este miércoles y que dejó sin habla y sin pelota a su rival de turno. Los de Costa Rica acabaron los 103 minutos sin un solo remate, ni un tiro a puerta y ni un córner. España ejerció una dictadura en la posesión del balón, un 82 por ciento de España por un 18 de Costa Rica, por lo que habrá que convenir que no pareció un partido de una fase final, sino más bien un entrenamiento, en el que solo hubo un equipo que se lo tomó en serio. Todo estaba resuelto en 30 minutos y España no quiso ser como Argentina o Alemania que al verse por delante en el marcador se relajaron y acabaron perdiendo.

La victoria, que rompe una racha de fiascos en el debut. abre un escenario ambicioso. El golaverage supone que un empate o una victoria ante Alemania situaría a los de Luis Enrique en la siguiente fase, a la vez que se descabezaría a uno de los supuestos favoritos. Sería extraordinario, pero no será tan fácil como ayer.