Es imposible empezar mejor. El Mallorca Palma Futsal goleó anoche al Dobovec esloveno en el estreno de la Ronda Elite de la UEFA Futsal Champions League (2-8) en Son Moix y se acerca a su sueño de meterse en la ‘Final Four’. Todavía queda mucho, con los duelos de hoy ante el Piast Gliwice polaco (20:15 horas) y el del sábado frente al Novo Vrijeme croata (20:15h), pero el primer paso está dado con mucha autoridad. Y eso que el adversario, campeón de su país, se adelantó en dos ocasiones en el electrónico, pero los mallorquines demostraron oficio y mucha más calidad para sumar el primer triunfo. Saben que lo tienen todo para dar la talla, incluso en Europa, por lo que es el momento de demostrar que merecen jugar entre los mejores del continente. Y por lo visto en el Palau este miércoles, quedó claro que es así.

El guion del partido se cumplió a rajatabla desde el primer segundo, con un Mallorca Palma Futsal muy dominador y el rival esperando para hacer daño a la contra. Rivillos, Marlon y un activo Eloy Rojas lo intentaron con disparos lejanos, pero los eslovenos dejaron claro que tenían claro lo que querían hacer. Ceh provocó un buen susto con una ocasión en la que Luan, titular por delante de un recuperado Barrón, sacó una extraordinaria mano. Después Matosevic también se estrelló con el meta brasileño. Fueron dos buenos avisos que encontraron la respuesta con un chut de Cléber, uno de los protagonistas del choque, que se fue desviado. Hasta que en un desajuste defensivo de los locales, que indignó a Vadillo, el Dobovec se adelantó.

Teo Turk soltó un disparo raso que se coló por la derecha de la portería. Lo mejor es que el palo duró menos de un minuto porque Moslem y Tayebi marcaron las diferencias. Para eso están en el Palma esta temporada. El primero fabricó una acción con su enorme talento para que su compañero, a la media vuelta, en un movimiento de pívot de muchos quilates, batiera a Pecek.

Parecía que lo más difícil se había hecho, pero el Dobovec volvió a sacar el cuchillo. Matosevic, tras una sensacional acción de Turk, el mejor de los suyos, marcó con un buen tiro. Los verde pistacho debían reflexionar. Estaban siendo mejores, pero defensivamente no eran contundentes y esto en Europa se paga. No obstante, apenas un suspiro después, Rivillos, el más listo de la clase, volvió a igualar el marcador con un chut seco imparable para Pecek.

A partir de ahí el duelo bajó un poco en intensidad, pero la superioridad con el balón de los de Ciutat no se traducía en el resultado. Era cuestión de tener paciencia y no dejar más concesiones atrás. Y Chaguinha, al que jamás le falta sacrificio, brilló con un chut escorado que puso el 2-3 en el electrónico. Por fin el Mallorca Palma Futsal se ponía por delante. Era más un alivio que una alegría porque no se podía permitir que el encuentro se enrareciera. Duscak y Ceh probaron fortuna, pero Luan estuvo en su sitio. Rivillos, eso sí, pudo ampliar la diferencia, pero su remate no encontró la portería.

Reanudación

La charla de Vadillo al descanso surtió efecto porque el Mallorca Palma Futsal salió a encarrilar el duelo para reservar fuerzas para este jueves y el sábado. Moslem y Cléber demostraron hambre de gol, pero el que se llevó el gato al agua fue Chaguinha, tras una fabulosa acción de juego combinativo liderada por Rivillos, para instalar el 2-4 en el marcador. A partir de ahí ya solo quedaba poner tierra de por medio y Mancuso, a pase de Dani Saldise, lo logró con un buen chut.

Al Dobovec solo le quedaba morder, intentarlo a la desesperada, pero apenas inquietó. Ya no podía más y el Palma Futsal ya no necesitaba apretar el acelerador. Un chut de Duskak a la escuadra fue lo único digno de mención de de los visitantes en una segunda parte en la que Moslem siguió maravillando a los más de dos mil espectadores que acudieron a Palau d’Esports.

El asiático anotó el 2-6 tras dejar sentado a un rival con un movimiento de cintura para levantar de sus asientos a los aficionados. Y después llegó la fiesta de Cléber, que metió dos tantos casi de forma consecutiva para que quede este 2-8 para la historia. Hoy llega el segundo asalto y tampoco se puede fallar.

FICHA TÉCNICA

- Futsal Klub Dobovec: Peček, Mordej, Čujec, Turk y Duščak. También jugaron Čeh, Cesarec, Matošević, Pasariček y Debeljak.

- Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marlon, Eloy Rojas, Rivillos y D. Saldise. También jugaron Mancuso, Moslem, Tayebi, Cleber, Chaguinha, Tomaz y Cainan.

- Goles: 1-0 Turk (min. 6); 1-1 Tayebi (min. 7); 2-1 Matoševic (min. 9); 2-2 Rivillos (min. 9); 2-3 Chaguinha (min. 10); 2-4 Chaguinha (min. 26); 2-5 Mancuso (min. 27); 2-6 Moslem (min. 34); 2-7 Cleber (min. 39); 2-8 Cleber (min. 40).

- Árbitros: Cristiano Santos (Portugal) y Fernandes Coelho (Portugal).

- Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 2.200 espectadores. Segundo partido del Grupo B de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League.