Ha llegado el momento de convertir los sueños en realidad. El Mallorca Palma Futsal inicia este miércoles (20:15 horas) el mayor reto de su historia con la oportunidad de meterse en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en su primera participación en la mejor competición de clubes del mundo. Para ello debe ser el mejor de su grupo en la Elite Round, que arranca este miércoles en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Cuatro equipos, seis partidos y un único billete en juego para luchar por el título continental. Lo que era una quimera hace un año y un sueño hace un par de meses está a tres partidos de ser realidad. Y con la afición entregada en un pabellón que tendrá mucho que decir y que va a jugar un papel esencial. El primer rival será el Futsal Klub Dobovec esloveno, el equipo más experto de los cuatro en la competición europea. Es su sexta participación en Europa y siempre ha alcanzado la Elite Round pero nunca ha accedido a las semifinales de la competición. Llega a la cita tras ser tercero en su grupo. Será un estreno complicado porque siempre es difícil arrancar una fase, ante un rival que no es habitual y con todo lo que se ha creado alrededor del Mallorca Palma Futsal. De debutante de lujo en el grupo de la muerte a favorito de su grupo en la ronda principal por jugar en casa y por los resultados obtenidos. El primer puesto de la ronda anterior es un empujón de moral y confianza para un equipo que es muy difícil de batir si juega a su nivel pero que también sabe que si no compite con los cinco sentidos lo puede pagar caro.

Ese será uno de los aspectos más importantes para evitar lo que le sucedió en su estreno en Bélgica encajando tres goles en los primeros minutos de partido frente al rival más débil. En Champions los errores y las faltas de concentración se pagan muy caro y apenas hay margen de error ante un traspiés. Es el gran peligro del primer día, las ganas de ganar frente a la cabeza y el saber estar. El equipo se ha preparado mentalmente para esta gran cita y está ante una oportunidad histórica. En el vestuario lo saben y no quieren dejar escapar la oportunidad de sus vidas ya que la gran mayoría no ha jugado en Europa hasta este año y la inmensa mayoría no ha jugado nunca una fase final de este nivel. Antonio Vadillo ha concentrado a los suyos toda la semana para que estén juntos y pensando solo en el sueño que se ha convertido en un reto para todos. La buena noticia a nivel deportivo es que el técnico ya podrá contar con casi toda la plantilla disponible y solo será baja Jesús Gordillo por la lesión que sufre aunque forma parte del equipo esta semana. Novo Vrijeme – Piast Gliwice abren la Elite Round de Palma La semana grande europea de Son Moix se iniciará a las 17:00 horas con el duelo entre el Novo Vrijeme croata y el Piast Gliwice polaco. Ambos equipos son los campeones de sus respectivos países y serán los encargados de levantar el telón. El Novo Vrijeme llega como segundo de su grupo de la fase previa y es un equipo competitivo, que será la gran amenaza tras los anfitriones. Los polacos han llegado a la fase principal en una fase previa y como campeones de su grupo ganando y goleando a todos los rivales a los que se enfrentaron. El Palau d'Esports de Son Moix lucirá su mejor imagen. Se ha instalado un vídeomarcador más moderno y se ha reforzado la megafonía Son Moix lucirá su mejor imagen para una semana especial. El logo de la UEFA Futsal Champions League luce en el círculo central de la pista, se ha teñido de los colores de la UEFA todos los elementos decorativos, se ha instalado un videomarcador más moderno para incluir vídeos e imágenes, se ha reforzado la megafonía y las banderas de la UEFA y de los países de los cuatro equipos participantes lucen en el pabellón, que ha cambiado toda la señalización habitual para adaptarse a la máxima competición continental. El club se ha volcado en esta cita y ha cambiado todos los elementos posibles en las dos semanas que ha tenido para organizar esta fase principal por primera vez en su historia. El Mallorca Palma Futsal ha preparado diferentes propuestas para la previa de los partidos de esta semana con el objetivo de enganchar al público desde el primer minuto y que disfruten de un gran espectáculo más allá del partido y lo hará con una puesta en escena de primer nivel. Este miércoles actuará antes del partido Alejandro Ortega, el violinista que ameniza los partidos en el estadio Benito Villamarín. De hecho, una de las imágenes del último derbi sevillano de fútbol fue la actuación de Ortega y Manu Díaz, saxofonista. Los dos van a actuar en Son Moix esta semana antes de los partidos del Mallorca Palma Futsal gracias a la buena relación que tiene el club con el Real Betis, que ha ayudado a que los dos se desplacen a Mallorca estos días para animar a la afición mallorquina. Si el protagonista de este miércoles será el violín, el sábado será el turno para la música del saxo de Manu Díaz. Unas actuaciones que ayudarán a crear un gran ambiente en Son Moix. Vadillo El técnico jerezano se mostró ilusionado por la llegada de la Champions a Mallorca y ha asegurado que "lo vemos como una oportunidad más que una amenaza, sabiendo que será muy difícil porqué son tres equipos muy competitivos que nos lo pondrán muy complicado a todos los niveles y queremos aprovechar el factor cancha. Para nosotros es un reto histórico, jugar una Final Four son palabras mayores, pero somos conscientes que tenemos que ir día a día, partido a partido. Seguro que habrá fases en las que tenemos que saber sufrir y competir a nuestro máximo nivel. Son partidos diferentes, no hay margen de error, con lo cual lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien". Vadillo también comentó que "vamos a jugar contra dos equipos que ya tienen mucha experiencia en Europa. Dobovec y Novo Vrijeme ya han participado en varias Elite Round. Tienen más experiencia que nosotros en este sentido y nosotros tenemos que estar mentalizados en el partido del miércoles. Jugamos contra un rival que compite muy bien y en los duelos individuales son muy fuertes. Siempre decimos lo mismo, pero lo que más nos acerca a poder ganar es ser nosotros mismos. En eso nos vamos a focalizar", concretó el entrenador. Vadillo: "No podríamos llegar mejor a esta Ronda Élite pese a la carga de partidos que llevamos" Además, el líder del Mallorca Palma Futsal también aseguró que el equipo llega "muy bien a todos los niveles. Hemos podido gestionar bien gracias a los resultados que ha conseguido el equipo en la liga regular, creo que hemos gestionado muy bien la enorme carga de partidos que hemos tenido y estamos teniendo. En un espacio de 28 días vamos a jugar nueve partidos y creo que estamos bastante bien a nivel físico, anímico, de lesiones... Es verdad que todavía tenemos la baja de Gordillo y que Carlos no está aún al cien por cien, Tomaz igual, pero nos han ayudado a dar descanso a jugadores que vienen con mucha carga. Creo que la mejor manera de llegar a la Ronda Elite es con buenas sensaciones y, en ese sentido, llegamos muy bien. No podríamos llegar mejor. Estamos segundos en liga y competimos y jugamos muy bien, el equipo se siente reforzado, pero llegamos a otra competición, son otro tipo de partidos y lo anterior ya no vale", dijo Vadillo.