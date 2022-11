Abu Dhabi pone este domingo el broche a la temporada 2022 de Fórmula 1. El Mundial tendrá un desenlace con menos dosis de drama y polémica que el del pasado año, cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon hasta la última curva de la carrera en Yas Marina por un título que acabaría llevándose el piloto de Red Bull, después de una controvertida intervención del director de carrrera Michael Masi en el procedimiento del coche de seguridad en los últimos minutos. El episodio, que le costó el puesto al australiano y que Hamilton reconoce que no puede olvidar, se tradujo, por contrapartida, en un desmedido interés de los aficionados y unas increíbles cifras de audiencia.

Después de semejante éxito ¿qué alicientes puede tener la carrera de este año, cuando ya están decididos los títulos de pilotos y constructores?. Sin duda no estarán a la altura de las expectativas de la propia F1 después de inaugurar en 2022 un revolucionario cambio normativo que apuntaba a una mayor igualdad en parrilla, con más adelantamientos y espectáculo en pista. A lo largo de la temporada se han sucedido carreras muy interesantes y batallas al límite, pero a partir del verano Verstappen y Red Bull dejaron atrás a Ferrari y pusieron rumbo a las dos coronas, que se decidieron en Japón, a falta de cuatro grandes premios, en el caso de Max, y en Austin, a falta de tres, en el de Red Bull.

Con todo, el Mundial llega a Abu Dhabi con algunas cuentas pendientes y los dos subcampeonatos en juego como principal 'gancho' para los aficionados. Repasemos todo los duelos que están en juego este domingo:

Leclerc-Pérez

Charles Leclerc y Sergio Pérez llegan empatados a puntos (290) a la última carrera. El monegasco, que comenzó la temporada como candidato al título y líder destacado del campeonato tras las primeras citas del calendario ante los problemas de fiabilidad del Red Bull, llega al final sin tener asegurado el subcampeonato. El que termine delante del otro el domingo conseguirá el objetivo. Un premio que muchos podrían pensar que es 'menor', pero que en Brasil se vio que también cobra una gran importancia para los dos protagonistas. Checo estalló contra su compañero Verstappen por no cederle la posición en busca de puntos claves en su lucha y la armonía en Red Bull saltó por los aires, si bien las aguas han vuelto a su cauce y el neerlandés le ha ofrecido su ayuda en Yas Marina "si la necesita". A Leclerc tampoco le gustó que Ferrari decidiera no intercambiar posiciones con Sainz, que fue tercero por delante de él. Incluso George Russell tendría opciones matemáticas al subcampeonato si logra repetir la victoria de Interlagos, con vuelta rápida como en Brasil y los otros dos candidatos no puntúen. Es un escenario poco probable, pero no imposible.

Ferrari-Mercedes

Durante todo el año, Ferrari ha estado por delante de Mercedes en el Campeonato de Constructores, pero las flechas plateadas llegan a Yas Marina tras confirmar su paso adelante con un soberbio doblete en Brasil, mientras que la Scuderia terminó de evolucionar cuando alcanzó el techo presupuestario y en las últimas carreras ha visto como su rival les recortaba muchos puntos en el mundial. Ahora la diferencia entre ambos es de 19 puntos favorables a los de Maranello, una distancia que no es tranquilizadora teniendo en cuenta que Mercedes recortó 21 en Brasil.

Alonso-Ocon

Otro duelo con 'morbo' en Abu Dhabi es el que protagonizan los dos pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Fernando Alonso. El francés ha estado todo el año por delante del asturiano, que pese a exhibir un alto nivel de pilotaje, se ha visto lastrado por innumerables problemas de fiabilidad y estrategia en su lado del box. En Brasil Ocon y Alonso se enfrentaron en la carrera al esprint del sábado. El pulso terminó en accidente y posterior sanción de la FIA al español, que fue muy duro en sus críticas al francés. Fernando terminó por delante en la carrera del domingo, tras escalar hasta la sexta plaza (Ocon fue octavo) y se situó a solo 5 puntos de su compañero en la clasificación general. En su última carrera con Alpine, para Alonso superar a Esteban en la tabla sería sin duda una recompensa a su esfuerzo, aunque acabar octavo tampoco responde a las expectativas con las que abordó éste año su famoso 'Plan'.

Alpine-McLaren

La lucha entre compañeros de equipo quizá no sea lo más favorable para Alpine, sobre todo si de nuevo entre Alonso y Ocon saltan chispas en la pista. Y es que la escudería francesa necesita los puntos de ambos pilotos para apuntalar su cuarto puesto por equipos frente a McLaren. El resultado no es tan importante por el prestigio de ser el mejor equipo después de los tres grandes, sino por el dinero que la F1 reparte entre las escuderías en función de su posición final en el campeonato. En Brasil los pilotos de McLaren Lando Norris y Daniel Ricciardo , -que se despide de la F1-, no lograron puntuar y el golpe fue importante para los de Woking, frente al buen balance cosechado por Alpine, que ahora defiende 19 puntos de ventaja en Abu Dhabi.

Horarios del GP de Abu Dabi 2022

Viernes 18 de noviembre

Entrenamientos libres 1: 11.00 horas

Entrenamientos libres 2: 14.00 horas

Sábado 19 de noviembre

Entrenamientos libres 3: 12.00 horas

Clasificación: 15.00 horas

Domingo 20 noviembre

Carrera: 14.00 horas