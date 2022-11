Tot i que ha estat molt complicat, la lluita per fer-ho possible ha donat els seus fruits!



En @caetanofilter ja ha iniciat el seu camí per a posar peus per terres manacorines. I,si tot va com és previst, viatjarà també aquest cap de setmana amb la resta.



BEM-VINDO PATRÓN! 👹🔝 pic.twitter.com/TPKSBvTN7e