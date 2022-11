La 'rajada' de Cristiano Ronaldo por su situación actual ha vivido su primer episodio. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el futbolista del Manchester United ha disparado sin compasión a todos sus críticos y tampoco ha dudado en atizar a su actual club, con el que también ha tenido malas palabras.

En esta segunda parte de la entrevista, Cristiano ha centrado su ira hacia los propietarios del Manchester United y a su entrenador, un Erik Ten Hag del que ha admitido que hay una mala relación por culpa del poco respeto que se tienen entre ambos.

Además, Cristiano también ha indicado el gran momento en el que llega al Mundial y a las aspiraciones que tiene con Portugal, y también ha dado detalles de su relación con Leo Messi, su rival los últimos años y quien sabe si su futuro compañero en un futuro no muy lejano.

Estas son las 10 frases más destacadas de Cristiano Ronaldo

Sobre las críticas: "Siempre tengo la culpa de todo. Tanto si lo hago bien como mal, siempre habrá algo para criticarme, incluso en la selección. La gente me ha juzgado sin escuchar mi versión. Lo que se ha dicho sobre mí los últimos meses es basura al 95%"

Su versión sobre la pretemporada: "Me dolió que dudaran de mi palabra, mucho. Estaba en el hospital y ese es el motivo por el que no fui a la pretemporada. Permanecí con ellos, era lo más justo"

Injusticias con Ten Hag: "El entrenador me dijo que al no hacer la pretemporada tenía que esperar mi oportunidad. Le dije que de acuerdo, pero he visto que el procedimiento con otros jugadores no era el mismo!

Faltas de respeto: "Esto viene de lejos, hay muchas cosas que la gente no sabe. La empatía con Ten Hag no es buena. Él no me ha respetado como merezco. Él cree que hay otros jugadores que merecen jugar antes que yo, pero solo veo excusas. Hay cosas que no tienen sentido"

No hay empatía con el entrenador: "Estoy seguro que hizo a posta lo de ponerme tres minutos ante el Tottenham. No le tengo respeto porque él no me respeta a mí. Tengo que ser honesto, la situación está así, no existe empatía"

Futuro incierto: "Probablemente no siga en el United. Lo entendería, hay personas que no les gusta ir de cara, pero yo no negocio mi moralidad. En los últimos tres meses no me han respetado y tengo muchos reproches hacia ellos. "El entrenador y dos o tres ejecutivos está claro que quieren que me vaya. Y hay gente que desde el año pasado no me quiere aquí"

Dardo a los propietarios: "A los propietarios del club no les preocupa el Manchester United. Nunca he hablado con ellos, no les interesa el fútbol. Los fans merecen saber la verdad, que sepan que los jugadores quieren lo mejor para el United, pero hay cosas dentro del club que no permiten al club alcanzar el nivel de los mejores equipos en Inglaterra"

El Mundial: "Ahora pienso solo en el Mundial. No sé que pasará tras la Copa del Mundo, pero los fans del United siempre estarán en mi corazón pase lo que pase. Es realmente complicado decir lo que pasará tras Qatar. Soñe una vez con ganar el Mundial. Es muy complicado pero todo es posible. Vamos a competir, nunca somos los favoritos. Creo que Francia, España, Argentina, Alemania o Brasil parten como favoritas. También Inglaterra, pero tras Portugal"

La vuelta al United: "No me arrepiento de volver al United, pero fue una decisión más emocional que racional. Me puso contento volver y he intentado poner a disposición del United mi experiencia para ayudar al equipo, pero es complicado cuando te cortan las piernas y no te dejan brillar y te ignoran. Con todo lo que he ganado a nivel individual y colectivamente puedo ayudar mucho"

Una oferta saudí millonaria: "Rechacé 350 millones de Arabia Saudí. Fue difícil rechazarlos, pero estaba feliz aquí"

Elogios hacia Messi: "Sobre Messi, siempre hemos tenido respeto. Es un futbolista mágico. Hemos competido 16 años al máximo nivel. No me considero amigo, pero es como un compañero, respeto la manera en como ha hablado de mí. Hay respeto también de mi pareja. Nunca hemos cenado juntos, ¿por qué no una primera vez? Me gustaría aprender y compartir ideas con él. Seguro que lo haremos, como hicieron en su día Pelé y Maradona. No hay problema, soy una buena persona"