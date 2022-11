El Palau Municipal d’Esports de Son Moix acoge este martes (19:00 horas / LaLigaSports y IB3 streaming) uno de los mejores partidos de fútbol sala del mundo. Se enfrentan los dos representantes españoles en Europa, primero y segundo de la liga española que, además, reeditan la final de la pasada temporada, casi nada. El Mallorca Palma Futsal, cuyo crecimiento está siendo enorme en los últimos años, reta al campeón, el Barcelona, en un duelo que se ha convertido en un referente mundial y uno de los mayores espectáculos de este deporte en la actualidad.

El partido corresponde a la jornada liguera que se jugará la semana que viene pero se avanza a este martes ya que la semana que viene ambos equipos tienen una cita con el Elite Round de la Champions League en la que se jugarán el billete para la Final Four. El partido podría ser la antesala de una semifinal o una final europea si ambos logran uno de los cuatro billetes para la fase final de la máxima competición continental. De momento, los dos equipos ocupan las dos primeras posiciones en la clasificación doméstica con el Barcelona asentado en el liderato y con una única derrota en lo que llevamos de curso y el Mallorca Palma Futsal como una de las amenazas más reales. Los isleños cuentan con cinco puntos de desventaja tras las dos derrotas que acumulan en su casillero y que van a tratar de reducir en el partido de este martes aprovechando el factor pista. Los isleños han ganado los cuatro partidos que han disputado en su feudo este curso y quieren mantener la dinámica para derrotar al gran favorito por el título y, además, mantener la inercia pensando en la gran cita que se avecina en Europa. Será una gran prueba de fuego para testar la fiabilidad del proyecto balear, que viene firmando un año extraordinario por el momento.

El cuadro palmesano viene de ganar al Viña Albali Valdepeñas el pasado viernes y afronta el primero de los dos partidos ligueros que le restan antes de pensar en Europa ya que el sábado jugará en la pista del Noia. Apenas hay margen para descansar ya que está inmerso en otras dos semanas de vértigo con seis partidos en apenas quince días. La exigencia del calendario lleva a los isleños a tener que ir con todo en cada partido sin poder reservarse dado el nivel competitivo de la liga y la igualdad entre todos los equipos. Vadillo cuenta con la baja de Gordillo para el partido y las dudas de Carlos Barrón y Tomaz.

Antonio Vadillo: "Es un partido para disfrutar y para competirlo bien"

Este lunes, el entrenador Antonio Vadillo, y los jugadores, Mario Rivillos y Chaguinha, han comparecido ante los medios de comunicación para analizar el partido frente al club catalán. Por su parte, el técnico jerezano comentó que "viene el Barça, con el mejor entrenador y los mejores jugadores. Es fácil de resumir. Para mí es el mejor equipo que hay en la actualidad en nuestro deporte y es un reto bonito. Es un partido para disfrutar y para competirlo bien ante el reto de ver si somos capaces de engañarlos y que los tres puntos se queden en casa. Evidentemente, tenemos que hacer un grandísimo partido en todas las líneas y en todas las fases del juego. Es un equipo que a nivel individual tiene muchísimo talento y son jugadores que definen por si mismos partidos y competiciones. A nivel colectivo, respecto al año pasado, creo que han mejorado. El segundo año de Jesús como entrenador y creo que con el paso de las sesiones de entrenamiento y los partidos, el equipo tiene mucha más coordinación y es un equipo mucho más compacto. Sabemos qué tenemos que hacer muchísimas cosas bien, pero creo que estamos capacitados para afrontar este partido contra el Barça y ponerle las cosas muy difíciles".

Por su parte, Mario Rivillos también aseguró que "es un partido complicadísimo ante un rival que te pone contra las cuerdas los cuarenta minutos, pero confiamos en nuestro trabajo, afrontamos el reto con mucha ilusión e intentaremos hacer el partido perfecto porqué, al final, contra estos equipos el margen de error es mínimo y se resuelven en los pequeños detalles. Vamos a por ellos, lo encaramos con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha hambre... el equipo está muy bien, en racha, en una dinámica positiva y vamos a por ellos desde el inicio y con todas nuestras armas. Sabemos que tienen jugadores con mucha pegada que en cualquier momento pueden marcar diferencias y por eso el margen de error es mínimo. El partido de mañana se va a ganar desde la defensa porqué tienen jugadores que te someten mucho en el uno para uno y a partir de allí, tenemos que sacar nosotros nuestro potencial, ya que tenemos un equipo para plantar cara a cualquiera", aseguró el ala del Palma.

Por otro lado, Chaguinha también analizó el duelo ante el Barça y remarcó que "debemos estar muy centrados y competir al ciento por ciento durante los cuarenta minutos porqué sabemos que no podemos fallar. Si fallamos, el Barça no perdona y por eso va a ser muy difícil. Aunque nosotros también tenemos muy buen equipo y además jugamos en casa, por lo que vamos a por los tres puntos". El brasileño también añadió que "la concentración es clave en estos partidos porqué lo más importante es competir y no ceder errores defensivos".