El Mallorca Palma Futsal jugará seis partidos en quince días, cinco de ellos, en casa. Este viernes (20:00 horas) se enfrenta al Viña Albali Valdepeñas en el primero de los tres partidos ligueros previos a la Élite Round de la Champions League. El Palau Municipal d’Esports de Son Moix será lo más parecido a un gran parque de atracciones para los aficionados del fútbol sala en los próximos quince días con cinco partidos de máximo nivel, dos de Primera División y tres de la UEFA Futsal Champions League. El Mallorca Palma Futsal se adentra en dos semanas de ilusión y que son un regalo para los amantes del fútbol sala, pero de una exigencia extraordinaria para el equipo dirigido por Antonio Vadillo, que afronta un calendario muy duro con seis partidos en dos semanas ya que a los cinco partidos en su casa hay que añadir la visita a Noia la semana que viene.

La primera prueba de fuego será este viernes, a las 20:00 horas (LaLigaSportsTV), contra el Viña Albali Valdepeñas, uno de los equipos que lucha con el cuadro balear por meterse en las fases finales y ser la alternativa a los grandes. Sin tiempo para descansar, los mallorquines jugarán el martes, otra vez en casa, frente al Barcelona en el partido adelantado por la disputa de la Ronda Élite de la Champions y cerrarán la semana en Noia para jugar contra el equipo revelación del curso y culminar los tres partidos ligueros en poco más de una semana que anteceden a los tres de europeos que disputará la semana siguiente en Son Moix.

El duelo de este viernes es uno de esos partidos que garantizan el espectáculo con dos equipos muy competitivos y que llevan varios años siendo la alternativa de los grandes. El conjunto manchego llega a Palma fuera de los ocho primeros puestos de la clasificación pero como una seria amenaza por la calidad de su plantilla. Los palmesanos han ganado los tres partidos que han disputado en el Palau y quieren alargar su buena dinámica ante su afición con el calendario que se avecina y que es una oportunidad para seguir soñando en grande. Los de Vadillo son segundos tras el Barcelona, que llegará a Palma el martes, pero con una liga muy disputada y con ocho equipos separados por tres puntos. De cara al partido es baja Jesús Gordillo, que sigue fuera por lesión.

Antonio Vadillo: "Se me augura un partidazo y debemos estar en nuestra mejor versión"

El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo y los jugadores, Marlon y Mancuso han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para analizar el siguiente encuentro de liga. Por su parte, el técnico jerezano ha asegurado que se enfrentaran a unos rivales "muy fuertes en todas sus líneas y a jugadores con mucha experiencia, son una plantilla muy completa". "Creo que nos enfrentaremos a un rival de altísimo nivel, igual que nosotros. Se me augura partidazo y nosotros debemos estar en nuestra mejor versión", confirmó Vadillo. El entrenador del Palma Futsal también remarcó la idea de "seguir fuertes en casa, son tres puntos importantes y para nosotros supondrían un gran paso hacia adelante. Somos conscientes que tenemos que hacer un gran partido en todas las fases del juego, ser muy contundentes, tener muy claro lo que necesita el partido en todo momento. En estos partidos de tanta igualdad, cualquier cosa puede marcar la diferencia para el resultado final", confirmó Vadillo que, por otra parte, también comentó que "lo importante es la liga regular, la clasificación está muy apretada, es muy difícil sacar los partidos adelante y cada vez que hay una jornada de liga, es una oportunidad para sumar puntos y no se puedes hacer cábalas. Cada jornada se habla de sorpresas, pero los que estamos adentro sabemos que no son sorpresas. Es muy difícil sacar los partidos fuera y dentro de casa. Hay un factor importante que es la concentración y nosotros no nos podemos despistar, aunque estoy muy satisfecho con la capacidad de reacción del equipo y del juego colectivo", señaló Vadillo.

Por otro lado, Marlon aseguró que "nos espera otro gran partido. Creo que no hace falta hablas de la calidad de los jugadores de Valdepeñas. Sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que pensar en nosotros y en las cosas que debemos arreglar, que no son muchas. Pero hay una cosa muy importante, hay que estar concentrados durante los cuarenta minutos porqué se nos puede escapar la victoria en un minuto. Sabemos que debemos mejorar en eso". El cierre brasileño también dijo que "volvimos con sensaciones malas del último partido en Murcia, pero ahora podemos rehacernos en casa".

Por su parte, Mancuso declaró que "se espera un partidazo porqué son dos equipos que luchan por escalar en la tabla y tenemos que estar concentrados los cuarenta minutos, dar nuestra mejor versión y aprovechar que jugamos en casa para conseguir los tres puntos". "Tenemos que seguir en esta línea, sabemos de nuestra fuerza en casa, jugar con nuestras armas, con nuestra intensidad para conseguir ganar", confirmó Mancuso.