El vídeo secreto y globalizado de Gerard Piqué

Temen en las oficinas de Kosmos la jubilación futbolística de Gerard Piqué. Si enrolado aún en la disciplina del Barça destila una notable hiperactividad, a saber qué puede pasar cuando se desvincule del club de su vida y tenga más tiempo libre. «¡Va acelerado, no para de tener ideas!», exclaman jocosamente desde dentro de su empresa. La penúltima de sus ideas ha sido despedirse de su carrera como futbolista con un vídeo cuidado y elegante, preparado clandestinamente, que llegó a todos los rincones del mundo a través de los surtidores infinitos que son las redes sociales.

Difícilmente un producto en catalán se expandió tan globalmente como este alguna vez. Quizá solo le puede toser, mira por dónde, el ‘Boig per tu’ versionado por su expareja o el ‘Milionària’ de Rosalía. Al cierre de esta edición se encaminaba hacia las 100 millones de visualizaciones entre las cuentas personales del jugador y las del club azulgrana. Varios millones más lo han visto por otros canales. Un éxito viral y abrumador, y una oportunidad para levantar el ánimo en días de informes sombríos sobre el uso del idioma catalán.

Enorme cifras de likes, retuits y visualizaciones para un vídeo de tono íntimo y sensible, con un guión sumamente afinado en cada línea, que fue grabado en secreto. Empezó a cocinarse hace una semana aproximadamente y algunas fuentes cuentan que apenas intervinieron tres personas. Cuanta menos gente lo supiera, menos opciones de filtrarse. Para Piqué era muy importante divulgar él mismo la noticia. Controlar su propio relato, como siempre.

🔊 Xavi: "Piqué es mereix tots els elogis del barcelonisme" pic.twitter.com/hn1FuvmvYb — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 4 de noviembre de 2022

Detonación total

Por eso no dijo nada a sus compañeros en la cena de la noche previa en el restaurante Can Ferran. Tampoco reveló al presidente Joan Laporta lo que iba a hacer hasta cinco minutos antes de pulsar el botón de publicación. Con el ‘boom’ de la detonación se enteró todo el barcelonismo, dirigentes incluidos, una rareza en un universo muy dado a last filtraciones.

Xavi aseguró este viernes en su rueda de prensa que él supo de la intención del central esta misma semana. Contará con él hasta el martes, es decir, hasta el último partido antes del parón por el Mundial contra el Osasuna. Utilizó en todo momento el entrenador un tono correcto, respetuoso, aunque se le vio incómodo. Todo el mundo entiende que se ha quitado un peso de encima, pese a que él lo negase y pese a lo estresante que puede resultarle la situación.

«Ha sido una decisión futbolística, nada personal, porque es ley de vida. Todos, yo también, hemos pasado por esto y es duro», argumentó el entrenador, sobre quien pesa la duda de si realmente ha sido así, de que las causas del ostracismo del defensa han sido meramente tácticas, o bien se ha dedicado a ejecutar los intereses de la presidencia y la dirección deportiva, ayudando a empujar poco a poco al jugador hacia la puerta de salida. Hacer, lo que se suele decir, de hombre de club.

Un ahorro importante

No es un secreto que la presidencia y la dirección deportiva soñaban con una decisión de este tipo. Piqué ya no es el mejor central del mundo, pero aún tenía el sueldo más alto de todos, inasumible para la economía endeudada, precaria y sin margen salarial del FC Barcelona. Se estima que las cuentas de la entidad se ahorrarán entre 30 y 40 millones de euros.

Tampoco es un secreto que la relación entre las dos partes se ha agrietado, en particular tras los disparos con bala escuchados contra los capitanes en la última Asamblea de Compromisarios. El tono frío de Laporta en su mensaje apresurado del jueves tras conocer el adiós del jugador resultaba delatador. Hoy, en el partido de despedida del Camp Nou, podrá resarcirse con la organización de un acto elegante, a la altura del club y del jugador.