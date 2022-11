Las cuentas para el desenlace de la lucha por el número uno en 2022 están servidas de cara a la cita de las Finales ATP en Turín. Rafael Nadal llega con una holgada desventaja de mil puntos respecto a un Carlos Alcaraz que este viernes tuvo que abandonar en cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, aquejado de molestias abdominales, durante su encuentro frente al danés Holger Rune (6/3, 6/6 y retirada).

El mallorquín, que el miércoles quedó apeado del torneo francés ante el estadounidense Tommy Paul en su regreso tras dos meses fuera del circuito, aparecerá el lunes con 5820 puntos en el ránking ATP, mientras que el murciano tendrá 6820 a una semana de la celebración del torneo de maestros masculino en la localidad transalpina.

Si las exploraciones a las cuales Alcaraz se someterá en las próximas horas no le impiden ausentarse de las Finales ATP, la calculadora de Nadal exige que su compatriota no llegue a semifinales completando sus tres encuentros de la liguilla ‘round robin’ con pleno de victorias para que no sentencie la primera plaza de la temporada. Cada triunfo en la fase de grupos suma 200 puntos y, asegurándose Alcaraz los primeros 600 en liza, el mallorquín ya no podría alcanzarle ni aunque ganara el título y se le otorgaran los 1.500 que pueden sumarse si se ganan los cinco partidos del torneo.

El elenco de los ocho mejores tenistas del curso que se darán cita en Turín lo completan el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas, el serbio Novak Djokovic como campeón de Wimbledon, además del canadiense Felix Auger-Aliassime y el ruso Andrey Rublev que han atrapado los dos últimos billetes sobre la bocina en la última cita del Masters 1000 parisino.

Quien no podrá defender su condición de vigente ‘maestro’ en el Pala Alpitour de Turín, es el campeón de 2021 Alexander Zverev. El tenista alemán sigue lesionado tras la aparatosa rotura en su tobillo derecho sufrida en las semifinales de Roland Garros ante Nadal. Una recaída le provocó en septiembre un edema óseo en el pie y no se espera su regreso a la competición hasta 2023.