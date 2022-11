Sin oposición, c cediendo solo xxx juegos, en 2 horas y 19 minutos, Carlos Alcaraz ha alcanzado los cuartos de final del Masters 1.000 de París Bercy al vencer a Grigor Dimitrov por 6-1 y 6-4. Una victoria que le permite dar un paso casi definitivo para acabar la temporada como número 1 después de las derrotas de Rafael Nadal, Daniil Medvedev y de Casper Ruud que ha caído, en el partido anterior, ante el italiano Lorenzo Musetti por 4-6, 6-4 y 6-4.

Alcaraz ha resuelto el primer set len apenas 28 minutos y cediendo un solo juego. No ha encontrado oposición ante un Dimitrov que ha cedido tres saques y ha ganado su único juego tras encajar un 4-0 de salida. Alcaraz ha entrado en la pista muy decidido. No quería ningún tipo de sorpresa ante un rival como el búlgaro (24 mundial) que tiene un gran tenis aunque no lo ha demostrado sobre la pista.

El actual número 1 mundial ha controlado el partido desde el primer 'break' (1-0), mostrándose muy sólido, rápido y seguro. Solo ha cometido dos errores no forzados ante un Dimitrov que acumulaba uno detrás de otro (14) sin ninguna reacción, solo con el servicio como mejor arma y buscando el ganador con pocos peloteos y se precipitaba en sus acciones.

En la segunda manga no ha cambiado mucho la situación. Alcaraz ha salvado un 'break point', el primero, para volver a romper el servicio de Dimitrov en el siguiente y adelantarse 3-0, para tomar una ventaja muy clara. Se confió y bajó la presión de su juego lo que aprovechó Dimitrov para volver al partido, hacer su primer 'break' (2-3) y conseguir la igualdad en el marcador (3-3). Al búlgaro se le escaparon dos ocasiones para volver a romper el saque de Alcaraz y en su siguiente juego cedió nuevamente el saque (5-3). El tenista murciano ya no dejó escapar la victoria con un punto de saque en el primer 'match ball'.