El calvario del extenista argentino Guillermo Pérez Roldán: su padre y entrenador le maltrató durante su carrera

El tenista argentino Guillermo Pérez Roldán llegó en 1988 al puesto 13 del ranking mundial. Tenía 19 años. Ocho años después, abandonaría la práctica profesional. Su vida se desplegó bajo un manto de misterio. Las razones por las cuales el joven tenista se había despedido de los grandes circuitos con 27 años, en principio por la lesión en una de sus muñecas, acaban de encontrar algunas respuestas: el calvario, casi de película de terror, al que lo había sometido su entrenador, quien era nada menos que su padre, Raúl Pérez Roldán.

Pérez Roldán lo ha denunciado ante los tribunales por abusos físicos cometidos durante su adolescencia. Algunos de esos detalles se hicieron públicos en un documental sobre aquel vía crucis que produjo National Geographic Original Productions y estrenó la plataforma Star+, a fines de agosto. "Me pegaba hasta el desmayo", asegura el exdeportista."Me bajaba [rompía] los dientes", añade. Debía, por lo tanto, ganar o ganar los partidos. De lo contrario, "cada derrota era un acto de violencia".

El impacto que ha provocado recientemente un vídeo que circuló en las redes sociales en el que se ve cómo un padre, de origen chino, le propina a su hija una tremenda paliza en medio de una cancha de tenis, volvió a colocar la historia de Pérez Roldán en un primer plano. Lo que ha visto no le ha llamado la atención, como si le recordara las propias zurras recibidas y la naturalidad con la que se acepta un castigo. "La chica jamás levanta la mano ni para defenderse. Esto está naturalizado. Los que hemos vivido estas cosas sabemos que te quedas paralizado, no puedes reaccionar". Esa impotencia, le dijo a la televisión argentina, obedece a que "ellos", es decir, los padres o los entrenadores autoritarios, "tienen el mando", se creen "dueños de tu vida". Es así que su padre lo dejó "en la calle" a los 23 años y "tuve que salir a trabajar".

El extenista decidió pararse frente a una cámara y contar su historia para "crear conciencia" sobre la relación que deben tener los padres con los entrenadores de los jóvenes jugadores de tenis: "Hay que educar a los profesores porque los padres en muchos casos son un problema. Los que enseñamos lo tenemos que prevenir".

Denuncia judicial

No solo se trata para él de una cuestión pedagógica. Raúl Pérez Roldán ha sido denunciado por su hijo por lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad, abusos y reducción a la servidumbre. Pese al tiempo transcurrido, la causa no ha prescrito. El tenista no ha sido el único querellante. Graciela Pérez, otra jugadora que había estado también bajo la órbita de su padre, se ha sumado a la querella.

"Me gustaría hablar con mi hijo, porque esto tuvo una trascendencia que no debió haber tenido. Él me bloqueó de todos los teléfonos. Con todo gusto hubiera hablado con él para mediar a través de quien quiera para solucionar este problema. Mi hija también está muy afectada", dijo el exentrenador. Pero, además, Guillermo quiere que los tribunales investiguen a su padre por lavado de dinero debido al manejo de los cinco millones de dólares que ganó durante su etapa como jugador.