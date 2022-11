Rafa Nadal reaparece en una pista de tenis, en categoría individual, este miércoles ante el norteamericano Tommy Paul, en el Masters 1.000 de París-Bercy, uno de los pocos trofeos que no figuran en su brillante palmarés. Paul se medirá al mallorquín después de eliminar, este martes, al castellonense Roberto Bautista.

Nadal tiene opciones de lograr el número uno del mundo a final de la temporada, aunque el vencedor de 22 grandes ya ha dejado claro que este objetivo no le obsesiona y que lo que desea es ser competitivo en sus dos últimos torneos, que afrontará tras otro parón de cinco semanas.

El de Manacor jugó su último partido a finales de septiembre en la Copa Laver, el doble de despedida junto a Roger Federer, y después ha estado sin jugar tras ser padre por primera vez y para afinar su puesta a punto para un cierre de año que se le suele atragantar.

Históricamente es uno de los torneos que peor se le dan a Nadal, que solo ha llegado una vez a la final, en 2007, perdida ante el argentino David Nalbadian

El campeón en Australia y en Roland Garros volverá a la acción ante el estadounidense Tommy Paul no antes de las 19.30 horas, en el primer turno de la sesión nocturna. El partido se podrá ver por Movistar + Deportes. Tendrá un cuadro con posibles cruces con el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud o el serbio Novak Djokovic, con el que se vería en unas hipotéticas semifinales. Con Alcaraz no se podría ver hasta la final del próximo domingo, día 6.