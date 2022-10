El Can Pastilla se proclamó campeón de la Liga de Clubes de petanca en categoría femenina por tercera temporada consecutiva. El equipo palmesano (Cati Mayol, Melani Homar, Ángela Antequera, Laura Llull, Marga Vicens, Laura Morcillo, Patricia Ponce, Mabel Morales, Paquita Serra y Verónica López) no ha tenido rival en el campeonato disputado en Santa Sussana (Barcelona), ganando las 14 partidas disputadas. El Can Pastilla finalizó con 42 puntos, nueve más que las segundas clasificadas, el equipo canario de El Puertillo.

Por su parte, el Turó Punt de Joc, que también había vencido en las dos últimas ocasiones en categoría masculina, disputó una liga muy irregular y finalizó en una discreta quinta posición con 21 puntos. Se proclamó campeón de liga el equipo andaluz Virgen de la Salud, con 30 puntos. Juveniles No fue el único torneo disputado en la península este fin de semana, ya que la selección balear juvenil se clasificó en tercera posición en el Torneo Nacional El Campello, celebrado en Alicante, con la dupleta formada por Raúl Martínez y Sergi Ruiz. El otro equipo de la selección –en el que jugaban Brian Carrillo y Pau Minguell– finalizó en quinto lugar. Liga Balear En el campeonato de liga balear, el Turó Punt de Joc y Can Pastilla siguen liderando sus grupos de Nacional masculina sin haber jugado esta jornada. En la Nacional Femenina, el Can Pastilla (grupo A) y CD Bahía’s (grupo B) ya encabezan sus grupos en solitario tras haber vencido en los cuatro partidos disputados. En Primera ya no queda ningún equipo invicto.