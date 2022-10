Ha llegado el día que casi nadie jamás soñó. De esos que se recuerdan siempre, pase lo que pase. El Mallorca Palma Futsal, club fundado hace ahora veinticuatro años en Manacor por el inolvidable Miquel Jaume, toca el cielo deportivo al debutar este miércoles ante el Sporting París (17 horas/Streaming IB3) en la UEFA Futsal Champions League.

Todo un premio que hay que disfrutar, sobre todo porque es el resultado de muchas cosas bien hechas desde hace muchos años, tanto en los despachos como sobre la pista. Ya es un privilegio competir en la máxima competición continental, entre los grandes, pero ahora toca dar la talla sobre la pista del pabellón Belleheide Sport Center de Roosdaal, tanto este miércoles, como mañana ante el Kairat Almaty de Kazajistán y el sábado frente al anfitrión Anderlecht.

No basta con competir dignamente, y menos en la ‘Main Round’. Si han llegado hasta aquí, gracias a ser subcampeones de la Liga Nacional de Fútbol sala el pasado curso, es porque siempre han sido inconformistas, siempre han querido más. Y es el momento de demostrarlo a toda Europa. El rival es el campeón de Francia, sobre el papel el más asequible de los tres, pero esta Liga de Campeones no permite relajarse. El reto de los de Antonio Vadillo es ser campeón de este grupo de cuatro equipos para tener un mejor cruce en la siguiente fase, pero le basta con no ser el último para volver a entrar en el bombo.

Sin embargo, como reza el tópico, mejor no mirar más allá de lo que suceda este miércoles. El Mallorca Palma Futsal llega a la cita en un gran momento de forma y tras ganar los últimos tres partidos ligueros de forma contundente y con un gran nivel competitivo, exhibiendo un gran potencial en ataque y con el nivel habitual en defensa. Además, Vadillo podrá contar con casi toda la plantilla por lo que contará con gran parte de los recursos para tener alternativas para hacer frente al nivel de los rivales que se encontrará en esta semana grande. El portero Carlos Barrón sale de lesión, pero viajó a Bélgica, por lo que solo Jesús Gordillo se quedó fuera de la lista.

Vadillo podrá contar con toda su plantilla, a excepción de Gordillo, para medirse al campeón francés

No será la primera vez que el Mallorca Palma Futsal y el Sporting París se vean las caras aunque sí que lo hagan en un partido oficial. Eso sí, el encuentro no tendrá que ver con el único precedente de hace seis años cuando el conjunto francés fue el invitado al partido de presentación del Palma Futsal en la pretemporada de 2016 y que acabó con el resultado de 13 a 2, unos registros lejos de la realidad actual del club parisino, que ha aumentado su potencial de forma considerable.

Reencuentro con Éder

El Mallorca Palma Futsal se reencontrará con Éder Luan Schade, que jugó con el club mallorquín durante una temporada y media y ahora milita en las filas del Sporting de París. El Palma Futsal le abrió las puertas de Europa al brasileño. Tras su paso por la isla, acabó regresando a su país para jugar en varios equipos. El brasileño volvió a Europa recalando en el Sporting de París en la temporada 2021/2022. Ese mismo año, el ala brasileño se proclamó campeón de la liga francesa y consiguió su clasificación para participar en su primera Champions, torneo en el que también debuta su exequipo contra el que se enfrentará en esta primera jornada de la ‘Main Round’.

Por otra parte, el otro duelo de la jornada se disputará a las 20:30 horas entre el Anderlecht y uno de los reyes de Europa en los últimos años, el Kairat Almaty.