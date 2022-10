X CAMPUS DE VERAN BFC

Hoxe visitounos @hugonovoa_, xogador do @RB_leipzig3. O canteiran formado no Dépor regalou camiseta e botas, asinou a camiseta coa que xogou no Berta e despois atendeu a todos os rapaces que o pediron.

Moita sorte Hugo na temporada.22/23 🖤💛⚽️♥️🤍 pic.twitter.com/frVqHh6BYy