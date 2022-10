El director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, calificó de "día especial" la jornada de este lunes. "Hoy empieza oficialmente nuestra Champions, la Champions de todos, la Champions de los mallorquines y, evidentemente, estamos muy orgullosos. Creo que es un momento en el que tenemos que apartar todo, los problemas, las ilusiones y disfrutarlo. Creo que estos momentos son para disfrutarlos todos juntos, tenemos una semana apasionante, para nosotros y para el deporte balear, y creo que es una recompensa al trabajo de muchísimos años", comentó Tirado.

El hombre fuerte de la entidad mallorquina se enorgulleció de que "la afición está volcadísima, aunque sea en la distancia y creo que todos juntos debemos disfrutarlo al máximo porque no sabemos cuándo volveremos a vivirlo", y añadió que "estamos en el grupo de la muerte, ya lo dijo el presidente de la UEFA, pero la ventaja es que con la suerte que tiene el Palma en los sorteos, era el mínimo que nos podía tocar. Son rivales difíciles, pero estoy seguro que para ellos, enfrentarse al Palma, también será un partido complicado. Vamos con la ilusión de ganar el primer partido, después a por el segundo y nuestro objetivo principal es clasificarnos y jugar una ronda elite, que es otro paso importantísimo".

Creo que estos momentos son para disfrutarlos todos juntos, estamos ante una semana apasionante", afirma Tirado

Tirado aseguró que va a vivir la Champions "disfrutándola al máximo nivel. Creo que es una semana apasionante para toda la familia del Mallorca Palma Futsal, para toda la gente que quiere al club y estoy muy orgulloso de todos, de los trabajadores, aficionados, jugadores, exjugadores que también han ayudado para estar aquí. Llevamos casi 25 años de club, por primera vez estamos aquí, no sabemos si volveremos en un año, cinco o diez, o no volveremos, esta es la realidad de la exigencia de jugar en el mejor campeonato de clubes del mundo y quiero vivirlo, quiero que mi gente lo viva al mismo nivel que yo y lo voy a disfrutar". En estos momentos de felicidad tuvo unas palabras de recuerdo para el fundador del club, Miquel Jaume. "Estoy un poquito triste porque me gustaría que estuviera Miquel Jaume en una semana como esta", sentenció el director general del Mallorca Palma Futsal.

El Mallorca Palma Futsal ha viajado este lunes rumbo a Bruselas con la ilusión del que sabe que está en el inicio de una semana histórica para el club y para el deporte balear. Los mallorquines disputarán, por primera vez, la máxima competición europea de fútbol sala. De esta manera, el Palma Futsal afronta el mayor reto al que nunca se ha enfrentado con la ambición de competir contra los mejores y la esperanza de pasar de ronda en esta Champions y dar continuidad a su buen estado de forma en la liga regular. Antes de partir hacia Bruselas, el entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, calificó de "gran día para el club" la presencia en la Champions. "Vamos a afrontar una competición histórica. Solo hay seis equipos en España que han participado en la Champions y el Palma es uno de ellos. Creo que es un mérito enorme y tenemos muchas ganas por hacer una buena fase de grupos para pasar a la siguiente ronda".

Vadillo, entrenador del Mallorca Palma Futsal: "Si echamos la mirada atrás y vemos dónde estábamos hace cinco o seis años y dónde estamos ahora, es para sentirse orgullosos"

Vadillo aseguró que siente "orgullo porque si nos paramos y echamos la mirada atrás, cuatro, cinco o seis años, lo que éramos y lo que somos hoy en día, es para sentirse orgulloso, a nivel colectivo y yo, a nivel individual, por aportar mi granito de arena en mi etapa como jugador y ahora como entrenador. La verdad es que es para estar contento. En el recuerdo siempre estará el presi, que ha hecho mucho para que el club llegue hasta donde está ahora mismo. Tanto José Tirado como yo y el resto de trabajadores, los jugadores, que son los actores más importantes, todos hemos seguido ese legado que nos dejó y después de casi dos años de su desaparición, el club sigue compitiendo contra los mejores".

Además, el técnico andaluz confirmó que el Palma no parte como víctima por no tener experiencia en Europa. "Nosotros estamos acostumbrados a competir con los mejores, el Barça es el mejor equipo del mundo desde hace algunos años y hemos peleado de tú a tú con ellos, en finales, en semifinales, a cara de perro, cuchillo entre los dientes... no nos vamos a encontrar ningún equipo mejor que el Barça, esa es la realidad. Y evidentemente, en esta fase de grupos nos encontraremos a dos equipos que tienen plantilla para quedar campeones de Europa", afirmó Vadillo, que también añadió que "nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, sabemos del potencial que tenemos, conocemos nuestros recursos y el Palma también es un rival duro de batir". El entrenador del club mallorquín también reconoció que confía que el equipo se adapte "lo más rápido posible al contexto. Es vital. Y a partir de allí debemos ser nosotros mismos. Si lo conseguimos, tenemos muchas opciones de pasar de grupo".

Por último, Vadillo aseguró que "no vamos de vacaciones a Bruselas, vamos a trabajar y con un objetivo muy focalizado. Queremos pasar a la siguiente ronda y queremos seguir haciendo historia. Estamos convencidos que si estamos concentrados y estamos todos disponibles, somos un equipo muy difícil de superar. Confiamos en nosotros y queremos hacer ruido en esta competición", se mostró convencido el técnico del Palma.

Por otro lado, el jugador del Palma Futsal, Daniel Saldise, declaró que afronta la semana "con muchas ganas. Aunque parezca una frase hecha, es la verdad. Se palpa en el ambiente que hay muchas ganar de hacer lo nuestro, de vivir esta experiencia y dar que hablar". El pívot del Palma aseguró que tienen "un equipazo, poco a poco se está consolidando más y nos vamos conociendo los jugadores y cuerpo técnico. Los nuevos cada día nos adaptamos más a lo que está implantando Vadillo y queremos ganar", concluyó.