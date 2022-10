El mallorquín Augusto Fernández (Kalex) se convirtió en la referencia válida en la categoría de Moto2 al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang, en la que la segunda tanda tuvo que estar detenida durante alrededor de una hora como consecuencia de la caída de una intensa tromba de agua.

Fernández fue el más rápido de la primera tanda y, en la segunda, fue otro español el que marcó la referencia inicial, Manuel González (Kalex), hasta que la lluvia trastocó los planes de todos los pilotos.

El piloto mallorquín tuvo buenas sensaciones de principio a fin en la FP1, imponiendo un gran ritmo y liderando los entrenamientos con un tiempos de 2:06:816, unas 8 décimas más rápido que cualquier otro piloto. Logró su mejor tiempo en su penúltimo intento de la mañana. En la FP2, Fernández completó un total de 12 vueltas y finalizó en cuarta posición, con un tiempo de 2:08: 357, logrado en su cuarta vuelta.

Augusto Fernández acabó como el piloto más rápido de la categoría, por delante de su compañero de equipo, Pedro Acosta, con el italiano Tony Arbolino y el japonés Ai Ogura (Kalex), tras ellos, pero ambos a más de un segundo de distancia. Ogura es el gran rival a batir de Augusto en las dos carreras que restan de aquí al final del campeonato. El japonés es actualmente líder de la general, con solo 3,5 puntos de ventaja sobre el mallorquín.

La quinta plaza fue para otro español, Albert Arenas (Kalex), por delante del tailandés Somkiat Chantra (Kalx), el británico Jake Dixon (Kalex) y los españoles Fermin Aldeguer (Boscoscuro) y Aron Canet (Kalex), que fue protagonista por la mañana de un incidente involuntario en el que se vio envuelto el belga Barry Baltus (Kalex), que acabó con varias fracturas en su pie izquierdo y será baja para el resto de la carrera malasia.

"Me sentí muy cómodo desde la primera sesión", reconoció Augusto tras la tanda de entrenamientos. "Tuve una caída al final de la FP1, pero me ayudó a saber dónde está el límite y qué dirección tomar, lo que me dio más confianza para el domingo. Estoy feliz con lo que se ha hecho hoy. Esta es una pista completa y muy técnica, y eso es algo que me conviene personalmente. Me siento bien pilotando en las condiciones que tengamos y mañana seguiremos trabajando duro", resaltó el de Pina.