Frustració i segona derrota consecutiva, per Ricard Pla

Sacsejada total de Javier Aguirre a l’equip. Cinc canvis de cop a un onze titular no sembla, en principi, una bona idea, per tant, és evident que l’entrenador mexicà cerca un revulsiu. L’experiment, però, no ha suposat cap canvi substancial en el desenvolupament del partit. El Mallorca ha tornat a perdre davant un equip tècnicament millor i que ha sabut mantenir l’avantatge del gol solitari, que ha arribat al minut tres. Per tant, s’ha tornat a demostrar que els mallorquinistes, encara que tinguin tots els minuts disponibles i més, són incapaços de crear futbol enmig del camp i, ni molt menys, a l’àrea rival. Ara bé, és possible que aquesta vegada tinguin queixes justificades i apel·lar a un mal arbitratge. Si a un equip poc dotat per atacar li retallen les poques oportunitats de gol, la ferida encara és més fonda. Això del VAR —cal recordar que qui el maneja són àrbitres com el que hi ha al camp— a vegades resulta desesperant per l’aficionat, però encara més pels futbolistes i entrenadors. En el gol anul·lat a Amath és possible que hi hagi falta, però també es poden veure faltes flagrants i molt més greus que no són assenyalades. En la jugada del gol, l’àrbitre el dona per bo, perquè és una acció ràpida i, segons ell, com en tantes altres ocasions, és legal. D’aquí ve el desconcert total dels futbolistes, que no saben què han de fer. De vegades els professionals, que saben que han fet falta, se sorprenen quan no els assenyalen res. El famós criteri arbitral s’aplica de manera peculiar i sembla que a caprici del senyor que està assegut davant les pantalles. Una vegada que crida l’atenció al que hi ha al camp, aquest ja està condicionat i torna enrere una decisió que ell havia pres en directe i que després veu repetida i alentida les vegades que faci falta. Total: és futbol i aquí no passa res.