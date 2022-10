Aprovechando su sexto aniversario, que tendrá lugar el miércoles (19 de octubre), la Rafa Nadal Academy by Movistar ha presentado la evolución de su imagen corporativa con un vídeo que define su misión, su visión y, especialmente, los valores que quiere transmitir a diario a los jóvenes que se forman tanto tenística como académicamente en su Campus. “PrACTice like a Champion, ACT like a Champion”, se puede leer en el video que engarza el significado que tiene la Academia para Rafa Nadal y lo que supone para él este proyecto que va madurando cada día.

A lo largo de estos 6 años, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha evolucionado y ahora dota a su imagen de un nuevo carácter más contemporáneo, fuerte y relevante, señala la institución. Interbrand, la consultora de marca más grande del mundo, ha sido la encargada de llevar a cabo este rebranding, que explica su Executive Director Borja Borrero: “La nueva imagen de la Rafa Nadal Academy se fundamenta en la identidad del propio Rafa Nadal en su vertiente más competitiva. Se trata de un nuevo ADN de marca desafiante, vibrante, icónico y heterodoxo. Para ello, se ha creado una nueva expresión visual inspirada en la energía que emana el jugador en la pista. Para elaborar esta identidad corporativa se ha desarrollado un nuevo wordmark en el que resalta el característico “mordisco” de Rafa a los trofeos. Los colores elegidos componen una paleta vibrante y enérgica que se inspira en sus icónicas equipaciones. La fuerza y el dinamismo de su juego inspiran el código visual en las comunicaciones dotándolas de angulosidad, contundencia y espontaneidad. Esta renovada imagen viene a poner en valor la “nueva” Academia y marca un hito en el sexto aniversario de su inauguración. El resultado es una nueva puesta en escena que proyecta la marca hacia el futuro haciéndola más relevante e inspiradora a todo tipo de audiencias”. En la actualidad la Rafa Nadal Academy cuenta con unas infraestructuras deportivas de primer orden mundial para que todos los jugadores, tanto jóvenes como adultos, puedan disfrutar de una experiencia integral. Tras su ampliación, la Academia cuenta con 45 pistas de tenis, 17 de pádel, 3 piscinas y un centro médico con espacios destinados a la preparación física, fisioterapia, psicología, nutrición y medicina deportiva que permiten, gracias a la sinergia con Quirón Salud, ofrecer un servicio integral a los jugadores. Sin embargo, el éxito de la Academia radica en la calidad del equipo técnico que dirige Toni Nadal y en la formación académica y en valores que se imparte a diario en el colegio internacional americano (Rafa Nadal School) ubicado dentro de las propias instalaciones. Gracias a su continuo crecimiento, la Rafa Nadal Academy fue galardonada en los Premios Nacionales del Deporte recibiendo el prestigioso Premio Joaquim Blume, que se instituyó en 1959 y premia al centro docente que se haya distinguido especialmente por su labor de promoción y fomento del deporte. Es la primera vez en la historia que una Academia de tenis recibe este reconocimiento.