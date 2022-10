Todo está preparado para que el Mallorca Golf Open 2022, que empieza el próximo jueves en las instalaciones del Golf Muntaner, sea una gran fiesta del golf, con la presencia de jugadores de prestigio para tomar parte en este torneo del circuito europeo. El torneo, presentado este martes en el centro de Palma, ha contado con la presencia de los jugadores Max Kieffer y Sebastián García, que se han mostrado entusiasmados con la continuación del Mallorca Golf Open. "Sólo tengo buenos recuerdos del torneo. El año pasado quedé cuarto, este año quiero hacerlo aún mejor", ha dicho García, que ganó tres veces el Alps Tour y que desde 2020 da el salto al European Tour.

El alemán Max Kiefer, que celebró su primera victoria en el DP World Tour en el Open de República Checa en agosto, resulta ser un auténtico experto en Mallorca: "No puedo ni contar las veces que he estado en Mallorca. Solía estar con mis padres, también para jugar al golf y luego con la asociación de golf. También vengo a menudo aquí de forma privada para entrenar y en los últimos años para ir de vacaciones una y otra vez. La naturaleza aquí es simplemente única". Kieffer cree que el campo de Son Muntaner podría adaptarse a él: "Me gustan los campos de golf complicados que no son demasiado largos pero que requieren mucha precisión".

Al igual que los jugadores, los responsables de turismo también están entusiasmados con el evento del DP World Tour en Mallorca. Andreu Serra, conseller de Turismo y Deporte, ha dicho: "Tener este torneo de primer nivel es importantísimo para nosotros. Para toda la isla este evento tiene un retorno y una repercusión que no podemos desaprovechar".

Rosana Morillo, directora General de Turismo del Govern, ha comentado que "estas islas necesitan un prestigio deportivo del nivel de este torneo Mallorca Golf Open. Estamos encantados de poder acogerlo".

Por último, Francisco Vila, director general del Grupo Arabella con sus tres campos de golf, ha destacado: “Estamos encantados de albergar este evento. Agradecer a la Federación Balear de Golf por hacer que este deporte sea cada vez más importante en las Islas y a las autoridades por apoyar realmente este tipo de eventos y al golf. También agradecer al grupo e|motion por volver a darnos la oportunidad de hospedar el Mallorca Golf Open que empezó en el año 90 en Son Vida donde ganó Severiano Ballesteros”.

El Mallorca Golf Open cuenta con la presencia de 120 jugadores y el danés Jeff Winther fue el último campeón. Los precios de las entradas son 25€/35€ por día (jueves y viernes/sábado y domingo), 60€ entrada para dos días el fin de semana, 95€ entrada para toda la semana, VIP desde 220€ por día.