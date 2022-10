Esta última jornada de LaLiga Santander cierra con un Real Madrid que se hace con el liderato tras vencer al FC Barcelona en casa con un 3-1. El fin de semana inició con el derbi madrileño empatado entre el Rayo y el Getafe, mientras que cerró con un 2-0 del Villarreal al Osasuna. Ni 24 horas separan la jornada nueve de la diez que inicia este martes con el partido entre el Sevilla y el Valencia CF.

Rayo Vallecano - Getafe: 0 - 0

Rayo y Getafe empataron el derbi madrileño que pudo decantarse del lado del conjunto vallecano, que desaprovechó en la segunda mitad un penalti lanzado por el argentino Oscar Trejo y que acertó a parar con una buena estirada David Soria.

El equipo vallecano llegó a la cita dispuesto a resarcirse tras la dolorosa derrota de la pasada jornada frente al Almería, un rival directo por la permanencia, y el Getafe necesitado por la cercanía con el descenso tras encadenar dos derrotas seguidas contra Valladolid y Real Madrid.

El Rayo, arropado por su afición, que casi llenó el estadio de Vallecas, tomó las riendas del encuentro con la posesión territorial que marcaron Oscar Valentín y Santi Comesaña y tratando de llevar la iniciativa al ritmo que marcó Oscar Trejo, auténtico motor del conjunto de Andoni Iraola.

Girona - Cádiz: 1 - 1

Hasta la penúltima jugada del partido, el Cádiz se sintió fuera del descenso: un penalti de Espino frustró su paso hacia adelante, justo después de una mano derecha prodigiosa de Jeremías Ledesma. En la pena máxima, ya en el 101 (el tiempo añadido establecido en un primer momento eran ocho minutos, de hecho la infracción decisiva fue una vez superado ese periodo), Crhistian Stuani batió con la derecha, certero, al portero argentino.

Aún es penúltimo en la clasificación el conjunto andaluz, que tomó ventaja en la primera acción del segundo tiempo, entre la fe y la calidad de Álvaro Negredo y la fortuna rematadora de Álex Fernández. Fue a rematar al borde del área con la derecha, no la dio con ella, pero sí rebotó en la izquierda para el gol.

El 1-1 es un alivio para Míchel y el Girona, derrotado en sus tres choques precedentes y dos puntos por encima del Cádiz. "Si hay gente que pensaba que era fácil, no ve la Liga", advirtió el técnico. "No soy de los que piensa que somos muy superiores al rival. No tenemos a Messi, no tenemos a Cristiano, somos un equipo humilde, somos muy buen equipo, pero estamos en una categoría muy complicada. Es un buen punto porque venimos de tres derrotas y el paso para ganar es el empate. Claro que queríamos ganar. Hemos tirado 23 veces, seis a portería. Quiere decir que el equipo va. Y va hacia adelante", valoró el técnico.

Valencia CF - Elche CF: 2 - 2

Edinson Cavani ya golea en LaLiga Santander y con el Valencia. No hay ya territorio en las cinco grandes Ligas europeas que no haya sentido el poder goleador del delantero uruguayo. Quedaba la española. Y ya está en su cuenta, inaugurada con el 1-1 al Elche, de penalti, en el minuto 40 y reafirmada con el cabezazo con el que dio la ventaja parcial a su conjunto al borde del descanso. Ya no salió después, cambiado por una inflamación en un tobillo. "Es cuestión de días y ya estaremos bien nuevamente", confirmó a 'Movistar'.

El estreno goleador de Cavani no fue suficiente para el Valencia, que empató en su terreno con el Elche, el último de la fila (2-2). La posible derrota del conjunto de Gennaro Gattusso forma parte de la polémica, porque pudo perder de haber dado la ley de la ventaja Juan Luis Pulido Santana, el árbitro del choque en Mestalla, en la acción que terminó con el 2-3 para el conjunto ilicitano, invalidado porque había pitado una falta a favor previamente. "Nos pidió disculpas y sabemos que no hubo mala intención, pero el error nos privó de dos puntos", explicó Jorge Almirón, en su reestreno con el Elche.

Ni el Valencia avanza hacia Europa, por más que no haya perdido ninguno de sus últimos cuatro duelos, ni el Elche sale de la última posición, aunque el mérito del punto en Mestalla realza el reestreno de Jorge Almirón en su banquillo. La permanencia está a cuatro puntos.

RCD Mallorca - Sevilla: 0 - 1

A la vez, un mes después, el Sevilla volvió a ganar en la Liga. La primera victoria de la segunda era de Sampaoli; tan crucial para la convicción del proyecto, tan esencial para salir de la zona de descenso y tan reconfortante cuando el técnico argentino transita hacia la reconstrucción del conjunto andaluz, cuyo proceso es mucho más sencillo cuando se mezcla con la victoria, provocada por las paradas de Yassine Bono y decidida por el golazo de Nemanja Gudelj.

En el minuto 53, su trallazo con la derecha a la escuadra, desde lejos, condensó en una jugada los tres puntos con los que el Sevilla respira en la clasificación y sale del descenso. "Cuando la pegué, ya tenía sentido de que iba bien. Y cuando entró en la escuadra estaba muy feliz", confirmó a 'Dazn' el futbolista, que representó la eficacia con la que se movió su equipo en la visita a Mallorca, donde el resto lo hizo la defensa y un portero estupendo: Bono.

Su salto en la clasificación lo dirigió aún a una altura menor para su potencial, lejos todavía de los puestos que se propuso cuando comenzó la temporada al mando de Lopetegui. Suma nueve de los 27 posibles, los mismos que el Mallorca, que lo intentó de todas las formas posibles pero cayó por 0-1. Es su tercera jornada sin ganar, aunque aún se sostiene fuera del descenso.

Athletic - Atlético de Madrid: 0 - 1

En el segundo minuto del segundo tiempo, Álvaro Morata conectó con Antoine Griezmann, el internacional francés remachó el gol del Atlético de Madrid y decidió la victoria contra el Athletic Club (0-1) para sobrepasarlo en la tercera plaza e incidir en la presión del 'clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona.

Aún son tres puntos de diferencia entre el equipo de Diego Simeone, relanzado con su tercera victoria seguida, y los dos equipos que dominan la clasificación de LaLiga Santander, enfrentados este domingo por el liderato en el Santiago Bernabéu, dentro del pulso que sostienen por el campeonato, en el que se propone de nuevo el Atlético, que firmó un partido intenso, solvente y sufrido hasta el último instante, hasta el minuto 100, en su visita a San Mamés para recuperar el podio, con un encuentro descomunal en defensa de Reinildo Mandava.

El equipo madrileño venció un choque trepidante, que surgió vibrante en el primer tiempo, con la polémica del gol anulado por Álvaro Morata a instancias del VAR por el contacto con Yeray Álvarez en el minuto 9, y que solucionó en la segunda parte, con el tanto que anotó Griezmann, sin Jan Oblak desde el 69 por un golpe en el hombro -fue sustituido por Ivo Grbic, que hizo un paradón al final- y con Joao Félix sobre el terreno desde el 80, lesionado después, tras su suplencia por quinto encuentro consecutivo "por rendimiento", según Simeone en la víspera.

Celta de Vigo - Real Sociedad: 1 - 2

La Real Sociedad de Imanol Alguacil se apuntó su cuarta victoria consecutiva en LaLiga y la séptima contando la Liga Europa. Su proyecto continental sigue muy vigente, todo lo contrario que el Celta, que tan solo ha conseguido tres puntos de los últimos doce jugados.

Tras llegarse al descanso con tablas tras abrir la cuenta Asier Illarramendi (m.30) e igualar Iago Aspas (m.39), un córner mal defendido permitió a Igor Zubeldia (m.54) establecer el 1-2 que a la postre fue definitivo. Todas las intentonas del equipo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet resultaron ineficaces.

Real Madrid - FC Barcelona: 3 - 1

El clásico y el liderato de LaLiga Santander vuelven a teñirse de blanco gracias a la victoria del Real Madrid por 3-1 que agranda la herida del Barcelona en una semana negra para el equipo azulgrana en la que, además, con el empate cedido ante el Inter Milan, quedó al borde del k.o. en la 'Champions'.

El día en el que el actual presidente de honor del club blanco, Amancio Amaro, cumplía 83 años, el equipo de Carlo Ancelotti, que había perdido los dos últimos duelos ante la escuadra de Xavi Hernández -el pasado curso en LaLiga Santander y en el amistoso de Las Vegas-, recuperó el mando en el campeonato por eficacia y con una actuación si no brillante, más solvente.

El equipo barcelonista fue demasiado débil atrás una vez más y lo pagó muy caro. Con la lección bien aprendida y con un Toni Kroos imperial en su partido 250 en la liga española, el Real Madrid sacó partido a las transiciones y a su pegada.

RCD Espanyol - Valladolid: 1 - 0

El Espanyol puso fin a su maleficio en el RCDE Stadium. Logró su primera victoria del curso en su campo al imponerse al Valladolid (1-0) gracias a un magnífico testarazo de Joselu Mato a los 78 minutos.

El equipo de Diego Martínez, que llevaba cuatro partidos ligueros sin vencer, necesitaba de nueva vez dar el salto. Pasó por algún momento de peligro antes de la diana de Joselu y al final pudo hasta ganar con más claridad, pero un remate de Xavi Puado por encima del meta Jordi Masip se estrelló en la madera.

Betis - Almería: 3 - 1

Tuvo que esperar a la última media hora el equipo del chileno Manuel Pellegrini para reencontrarse con la victoria y acabar con la mala racha de los verdiblancos ante el Almería, con el que había perdido los cuatro últimos enfrentamientos (dos de liga y dos de Copa del Rey).

El maliense El Bilal Touré alentó al Almería al inicio del segundo tiempo cuando firmó el empate provisional. No lo permitió el Betis, que liquidó a su favor el duelo andaluz con el doblete del portugués William Carvalho (m.23 y 71) y una diana de Borja Iglesias (m.66), asistente también en el segundo tanto del luso.

Villarreal - Osasuna: 2 - 0

Dos tantos de Arnaut Danjuma, uno con un taconazo y otro de penalti, dejaron al Osasuna sin opciones de puntuar en su visita al Villarreal en un partido en el que el conjunto local sufrió menos de lo previsto para doblegar al equipo navarro, que no supo reaccionar tras el segundo tanto del choque, recibido al inicio de la segunda parte.

El Osasuna empezó bien el partido, pero mediado el primer periodo el Villarreal lo niveló y cuando las fuerzas estaban más igualadas, una genialidad de Danjuma propició el 1-0 (m.42). Al comienzo de la segunda parte, el atacante holandés, de penalti (m.52), hizo el 2-0.

Tras ese tanto, el Osasuna no tuvo suficientes argumentos para meterse en el partido. Lo intento con remates lejanos, pero fue el Villarreal el que más atacó en la media hora final de la contienda.