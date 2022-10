Un mago anuncia antes de empezar el Madrid-Barça que uno de los porteros encajará tres goles, ¿será el casi imbatido Ter Stegen o el reserva Lunin, a quien Militao recibe con un pase retrasado que desnuda las carencias del guardameta? La máquina apuntaría al madridista como víctima propiciatoria de la goleada. Por tanto, vuelve a verificarse el fútbol como disciplina esquiva a los pronósticos racionales. Tres Stegen.

El Madrid cojo de guardameta no tenía por qué ganar al Barça, y sin embargo le sobró partido. El fútbol padece de una hipertrofia de las expectativas. Los choques duran dos horas, aunque llegarán a cinco cuando el VAR alcance el pleno rendimiento y evalúe cada saque de banda. En cambio, los prolegómenos del clásico se extienden durante días interminables, en que se discute hasta la víscera más recóndita de cada jugador. Y francamente, el Madrid-Barça ha vuelto a demostrar que la mayoría de gladiadores no merecen tanta atención. Una vez disputado el duelo, se archiva a la espera del siguiente, casi sin tiempo de señalar que el Inter abrió el camino al Madrid, al enfrentar de nuevo al Barça con sus fantasmas. Los catalanes salieron derrotados, convictos y confesos. No después del partido, sino antes de celebrarlo.

El estéril cero a cuatro del Bernabéu en la pasada Liga es el único éxito incontestable de la era Xavi. Dos goles y una asistencia fueron obra de Aubameyang, ya desaparecido. Estas inconsistencias explican que el entrenador que siempre parece recién llegado de Qatar se halle más amenazado que un emperador romano. Ha recibido el pulgar hacia abajo de su volátil presidente, en el formato de que «mi confianza en él está intacta».

Xavi no logró aprovechar ni la sustitución obligada de Courtois, ante un Madrid que coqueteaba suicida con el acceso gratuito a la portería del inconsistente Lunin. Todo lo cual no reviste demasiada importancia, porque Benzema se sacudió en menos de un cuarto de hora su renacida indolencia de esta temporada. Uno a cero.

Cabe resaltar que en los dos goles fundamentales encajados por el Barça logró fracasar la defensa al completo, cuatro jugadores desarrollando un ballet estéril mientras los orfebres madridistas tejían el tanto. A nadie puede extrañarle que Lewandowski perdiera los nervios, al convencerse esta semana de que no ha aterrizado en un Bayern mediterráneo.

Nadie interioriza la derrota con la convicción del Barcelona. Es un club acostumbrado a ganar, pero que solo se perfecciona al perder. De ahí que ostentara el liderato provisional de la Liga con el semblante cariacontecido de un colista. Enfrente, el Madrid opera con la solvencia y soberbia calculadora de los fondos de inversiones, un club para la eternidad. Los azulgrana melodramáticos están habituados al corto plazo. Frente a esa inmediatez, el Madrid se dirige a la posteridad de cinco Champions en una década. El Madrid profesa el evangélico dejad que los títulos se acerquen a mí. Y le funciona, en contra de la máquina.