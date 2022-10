El tribunal que juzga a Neymar por presunta corrupción en su fichaje por el Barça dispensó este lunes tanto a él como a sus padres, también acusados, de permanecer en la vista que se celebra contra ellos y que empezó este lunes en la Audiencia de Barcelona, por lo menos hasta que declaren, posiblemente el viernes. La defensa alegó el cansancio del futbolista del Paris Saint Germain que jugó este domingo un partido y el de los padres, aunque el progenitor decidió quedarse en la sala y solo la abandonó la madre y el hijo. La anécdota la protagonizó el presidente del tribunal, José Manuel del Amo, que, ante la solicitud de los abogados, aseguró sobre el delantero brasileño: "Ayer estaba marcando un gol y yo estaba en la cama. Estaba escuchando la radio y él estaba en las labores propias de su profesión". Tras ello y ante la aceptación de las partes, el futbolista y su madre abandonaron la Audiencia de Barcelona. "Sus abogados les dirá cuando deben volver", espetó el magistrado. El delantero ha pedido también ausentarse de más días por los encuentros que debe disputar su equipo el viernes en la liga francesa y en la Champions.

Del campo de futbol a la sala de juicios. Neymar Jr está siendo juzgado por presunta corrupción en su contrato para fichar por el Barça y por el que la fiscalía reclama dos años de prisión y 10 millones de multa. En el banquillo también está su padre, su madre, el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, el que presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y su vicepresidente en la fecha de los hechos Josep Maria Bartomeu (la fiscalía no le acusa). La vista que se desarrollará en siete sesiones concluirá el 31 de octubre y por ella pasarán personajes de renombre en el mundo del fútbol, como exdirectivos del club azulgrana, Andoni Zubizarreta e, incluso, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La defensa sostiene que la justicia española no puede celebrar el juicio porque los hechos que se les imputa no son punibles en Brasil. Rosell, Bartomeu y el abogado del Barça, Jordi Pina, intervendrán en catalán.

El proceso judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por la compañía brasileña DIS, una empresa especializada en el mercado futbolístico y que era propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador cuando militaba en el Santos de Sao Paulo, desde donde llegó al Barcelona. Esta sociedad adquirió esos derechos en 2009, cuando el delantero apenas tenía 17 años, por un precio equivalente a unos dos millones de euros.

DIS, que ejerce la acusación particular, pertenece al Grupo Sonda (conglomerado empresarial que cuenta con supermercados, gasolineras e inmobiliarias), considera que fue víctima de un engaño urdido por el jugador, sus familiares y el Barça y reclama una indemnización millonaria. La investigación judicial se inicio en la Audiencia Nacional, pero, al final, recayó en la Audiencia de Barcelona. DIS solicita más pena que el fiscal para Neymar, en concreto cinco años de prisión y que se le inhabilite, durante el mismo periodo de tiempo, como profesional para jugar a fútbol.

Las negociaciones

El fiscal relata en su escrito de acusación que Sandro Rosell, como presidente del Barcelona en ese momento, empezó las negociaciones para fichar a Neymar en 2011, cuando jugaba en el Santos y tenía un contrato hasta 2014 con una cláusula de rescisión de 65 millones. El entones máximo mandatario azulgrana y el padre del delantero brasileño, que representa a su hijo, acordaron que el Barça pagaría 40 millones al jugador para asegurar su fichaje en 2014, cuando quedara libre del Santos, y que le anticiparía 10 millones en el momento con la condición de que Neymar debía devolver el dinero si incumplía el acuerdo.

Este compromiso hizo que ya en 2011 Neymar se comprometiera a fichar por el Barça en el futuro, y el fiscal señala que eso impidió "que otros clubs participaran libremente en el mercado". El acuerdo se cerró con dos contratos y el club azulgrana le pagó los 10 millones de anticipo, y los otros 30 se los dio repartidos en dos pagos más: uno en 2013 y otro en 2014. El fiscal subraya que, demás de alterar el mercado de fichajes, esta operación perjudicó al fondo DIS, que tenía un porcentaje de sus derechos económicos y se vio privado de la posibilidad de que Neymar pudiera obtener una cantidad mayor para su traspaso si hubiera entrado al mercado de fichajes.

La defensa cuestiona la jurisdicción

El bufete Baker McKenzie asume la defensa de Neymar, su familia y la sociedad N&N y considera que los tribunales españoles carecen de jurisdicción ya que se trata de hechos cometidos por ciudadanos brasileños en Brasil y que un delito del que se les acusa no es punible en su país ni es aplicable en un mercado de fichajes por cuanto el hecho de jugar en un equipo u otro recae en la voluntad del futbolista.

Los abogados entienden que el Santos había concedido a Neymar en 2011 una autorización para negociar con otros clubs cuando concluyera su contrato en 2013 y que los 40 millones entregados por el Barça corresponden a una prima de fichaje. Asimismo, se niega un incumplimiento contractual con DIS, ya que el acuerdo no encerraba ninguna obligación a Neymar de fichar por determinado club y que en el contrato existen dos cláusulas que la FIFA ha declarado contrarias a su normativa.