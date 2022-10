Izan Guevara, de sa Indioteria a la cima del mundo

Con un descaro nada propio de su edad, Izan Guevara (Palma, 28 de junio de 2004) acaba de proclamarse campeón del Mundo de Moto3. Es el segundo piloto mallorquín que lo consigue en esta categoría y el tercero que toca la gloria en el campeonato del mundo. Fiel amigo de sus amigos, cabezota como el que más y capaz de impregnar en el momento más tenso una calma sorprendente, Guevara está llamado a marcar una nueva época dorada en la historia del motociclismo de la isla.

El piloto del Aspar Team, equipo con el que dará el salto la temporada que viene a Moto2, ha alcanzado la cima en su segundo curso en la categoría de bronce. Tras un año, el 2021, de adaptación y un triunfo en el circuito de las Américas, Izan ha cumplido con la promesa con la que arrancó este pasado mes de marzo el campeonato: "Mi objetivo principal es ir a por el Mundial. Iremos carrera a carrera, intentando ser regulares y puntuar lo máximo posible para lograr el objetivo”. Premio con el que se ha alzado aprovechando la primera bola de partido de la que ha dispuesto, a falta de dos carreras para finalizar el campeonato.

Con la humildad por bandera, los que le conocen dicen de él que está tocado por una varita mágica. Guevara proviene de una familia humilde de sa Indioteria a la que nunca le sobró el dinero, pero cuyos padres -Toni y Marga- lo administraron de la mejor manera posible para intentar hacer realidad el sueño de su hijo. Confiesan, sin embargo, que hubo momentos que estuvo más fuera que dentro de las carreras por el alto coste que suponía participar en las mismas, pero siempre se buscaron la vida, aunque fuera vendiendo calendarios, para que su hijo siguiera compitiendo.

Con tres años se subió a su primera moto en la Escuela de Chicho Lorenzo y a los seis ya se imponía en sus primeras carreras. Entrenaba dos días a la semana, porque nunca hubo dinero para más, pero supo aprovechar las oportunidades que le fueron llegando para alcanzar el objetivo que un día se propuso. Aunque de pequeño intentaron llevarle por el camino del fútbol, como había hecho su hermano Aitor, dos años mayor que él, a Izan nunca le interesó otra cosa que no fuera la velocidad. Mientras su hermano entrenaba en el San Francisco, él cogía una pequeña motocicleta de juguete y se recorría el campo de arriba a abajo, una y otra vez, sin parar.

Izan ha crecido rodeado de un equipo de trabajo con el que hoy en día sigue entrenando y manteniendo una gran amistad. Su mecánico, Pedro Ribas, es uno más de la familia y la persona que siempre ha estado a su lado y le ha acompañado a todos los circuitos. En su círculo también están muy presentes sus entrenadores, Miguel Ángel y Ángel Poyatos, quienes han sido partícipes de su evolución. Guevara sigue regresando a Palma cada vez que finaliza un Gran Premio, sigue juntándose con sus amigos de siempre en la plaza del barrio y sigue siendo muy consciente de quién estuvo ahí cuando pocos apostaron por él.

De carácter reservado y tímido hasta los 14 años, dio un vuelco radical con la llegada de la adolescencia. El piloto mallorquín, pese a su juventud, puede presumir de una sinceridad que en ocasiones algunos tildan incluso de fanfarronería. Pero eso a él no le importa. No se mordió la lengua, por ejemplo, cuando en Qatar acusó directamente a Dirección de Carrera de una decisión que él consideró injusta: “Solo me queda darles la enhorabuena por cargarse la carrera”. En la retina de todos los amantes del motociclismo también se quedó grabado el enfado que exteriorizó en los boxes de su equipo el pasado curso en el circuito de Austin, carrera donde finalmente sumó su primer triunfo en el campeonato del mundo.

Fiel amigo de sus amigos, Izan mantiene una gran amistad con gran parte de la parrilla de la cilindrada pequeña, a quien no dudó a invitar a la isla cuando cumplió este pasado verano la mayoría de edad. Confeso seguidor de Marc Márquez, a quien siempre ha admirado dentro y fuera de las pistas, Guevara lleva tatuado en el reverso de su brazo el número 28, dígito con el que corre en su carenado y que corresponde al día de su fecha de nacimiento, antes lo hizo con el 33. Además, al aterrizar en el Mundial también dejó grabada en su piel unas alas en su nuca.

Las lesiones siempre le han respetado y los peores golpes de su vida se los llevó durante su juventud, cuando probaba suerte por las calles de su barrio con un monopatín. Dicen de él que tiene una capacidad enorme para desconectar, calmar los nervios e impregnar todo de una paz tremenda. Jugándose el Mundial en Australia, por ejemplo, pasó toda la semana anterior haciendo turismo en Tailandia, practicando surf y conociendo el país.

Izan, conocido en paddock como 'Jordan' por su gran admiración a la NBA y a su ídolo Michael, siempre acude a los Grandes Premios acompañado por alguien de su familia, normalmente su padre, aunque su madre y su hermano también le han seguido cuando la carrera lo ha permitido. De un corazón enorme y de un carácter extremo, los que han trabajado con él destacan su cabezonería y su humildad por encima de todas las cosas.

Forjado junto a grandes pilotos de la isla como Augusto Fernández o Joan Mir en la Escuela de la FBM y el Centre de Tecnificació, sus buenos dígitos durante el presente curso -cinco triunfos y diez podios- llamaron la atención de varias escuderías de Moto2, pero Izan decidió volver a apostar por el Aspar para realizar el salto de categoría, equipo que confió en él allá por 2019. Aunque nunca se planteó abandonar este mundo, si hubo ocasiones en las que a punto estuvo por falta de dinero. Cuando más lo necesitaba, le cerraron muchas puertas y eso es una espina que siempre llevará clavada.

Alegre, dicharachero, sincero y parlanchín, el motor balear tiene asegurada una baza con el piloto de 18 años. La historia no ha hecho más que comenzar para él y, a buen seguro, Izan Guevara escribirá muchas más líneas doradas.