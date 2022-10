«He ido improvisando toda la carrera, pero sí es verdad que tenía en la cabeza ganar, ganar y ganar, pues pensaba que no hay manera más hermosa de proclamarme campeón que venciendo el gran premio en el que tenía mi primera oportunidad», reconoció Izan Guevara ante el micrófono de DAZN, nada más proclamarse campeón del mundo de Moto3.

«He tirado con toda mi alma en la última vuelta, que es cuando me he distanciado de ellos y, al cruzar la meta, me he puesto a gritar como un loco, sí, como un auténtico loco, pues este título nos ha costado mucho y quiero dedicárselo a mi familia, a mi equipo y a los amigos que me han ayudado en los momentos complicados», señaló el piloto del equipo Aspar.

Guevara, que reconoció al bajar del podio «estar en una nube y todavía no creérmelo del todo», confesó que «empezamos el Mundial de una forma rara, con sanción y demás, pero, poco a poco, con la ayuda de Jorge (Martínez Aspar), Gino (Borsoi, director deportivo del equipo) y Nico (Terol, ‘coach’ de la escudería) fui poniendo las cosas en su sitio y creo que los seis podios consecutivos que logré entre Jerez, Le Mans, Mugello, Barcelona, Sachsenring y Assen fueron fundamentales para ponerme delante y convertirme en el favorito. Eso sí, ha costado mucho pues tanto Sergio (García, su compañero de equipo) como Dennis (Foggia) han hecho, también, una gran temporada».

Guevara, que se ha proclamado campeón al aventajar a Sergio García por 65 puntos cuando ya solo quedan en juego 50 y a Foggia por 67, recibió, cómo no, las felicitaciones de Aspar, cuyo equipo ya es campeón de escuderías, y de Borsoi. «He vuelto a sufrir durante toda la carrera», contó el veterano campeón valenciano, «pues Izan no tenía necesidad de asumir tantos riesgos. Siendo segundo, ya era campeón, pero ese es su carácter, su talento y su manera de correr. No se le puede decir nada pues, al final, casi siempre tiene razón. Ha estado brillantísimo todo el año y aún será mejor piloto, ya verán».

«No fue fácil, no, para los mallorquines entrar en las grande carreras, participar en el Mundial de motociclismo, pues todo empezó con Ángel (Nieto) en Madrid y, luego, en Catalunya y hasta que aparecí yo y empecé a ganar carreras, los mallorquines teníamos serios problemas para poder competir», explicó Jorge Lorenzo, el primer mallorquín campeón del mundo. «Izan ha protagonizado un año perfecto, es buenísimo, sabe manejar los tiempos de la carrera y ha demostrado tener una capacidad de control sobre la moto y la carrera tremenda. Los mallorquines tenemos que estar muy orgullosos de él», añadió el comentarista de DAZN.

«¡Uf!, a mí me parece que la manera de ser campeón de Guevara ha sido espectacular», comentó Joan Mir, que acudió al ‘corralito’ de Phillip Island a felicitar a su amigo. «Ha hecho un Mundial perfecto y ya les digo yo que no es nada fácil aprovechar, como lo ha hecho Izan, la primera pelota de partido que tienes. Lo digo por propia experiencia. Felicidades, ha estado sensacional», dijo Mir, que, en el 2017, cuando se proclamó campeón de Moto3, acabó el 17º, en el GP de Japón, donde, en efecto, gozó de su primera ‘pelota de partido’ y la desperdició por los nervios.