Izan Guevara: «La calculadora ya ha salido por todos lados, pero yo tengo mis números claros»

Son las cinco de la tarde en Australia, las ocho de la mañana en España. Izan Guevara descuelga el teléfono desde el circuito de Phillip Island para atender la llamada de DIARIO de MALLORCA. En apenas 72 horas el piloto del equipo Aspar puede levantar su primer título mundial en la categoría de Moto3. Izan intenta controlar los nervios y se autoconvence de que «solo se trata de una carrera más». Vive en una calma tensa constante, pero es consciente de que «la presión aumentará a medida que se acerque el domingo».

¿Cómo van esos nervios?

Pues ahí están. Lo que intentaremos es tenerlos lo más controlados posible durante todo el fin de semana, pero soy consciente de que en esta carrera van a estar ahí. Habrá que convivir con ellos, no queda otra.

Tras el GP de Tailandia comentó que afrontaría Australia «como una carrera más», ¿lo está consiguiendo cumplir por el momento?

Bueno, ese es el objetivo inicial que me he propuesto. La intención es afrontar el fin de semana como si fuera otro más, pero evidentemente sé que va a ser difícil porque al fin y al cabo hay un Mundial de por medio y muchas cosas en juego. Se va a intentar sacar el mejor resultado que podamos. Es la primera bola de partido y la situación es algo diferente al resto de grandes premios que hemos afrontado.

Ya se encuentra en Phillip Island, otro circuito en el que nunca ha corrido, ¿qué le ha parecido la primera toma de contacto?

Pues sí, otro circuito más esta temporada en el que no hemos competido. La verdad que desde fuera se ve muy bonito, pero ya veremos mañana (por hoy) cómo es desde dentro. Me da la impresión que se trata de un trazado que va bien con mi forma de conducción, así que eso puede ser un plus para el día de la carrera.

Un trazado con muchas curvas rápidas y pocas rectas, ¿qué tipo de carrera espera?

Para la categoría de Moto3 seguro que será un circuito complicado porque iremos todos en grupo ya que es muy rápido y, al no tener tanta potencia la moto, entiendo que iremos todos ahí. Habrá que llevar mucho cuidado y evitar, sobre todo, cualquier posible caída.

¿Ha llegado el momento de arriesgar o de asegurar?

Lo cierto es que ahora mismo soy el piloto de la parrilla que menos necesidad tiene de arriesgar. En mi caso creo que es mejor asegurar y seguir puntuando. Si no puedo cerrar el Mundial en Australia no pasa nada. Mis cuentas pasan por estar en los tres Grandes Premios que quedan dentro del top-7. Ahora mismo esa es mi prioridad. La calculadora de Izan ya ha salido por todos lados, pero yo tengo mis números claros.

¿Es momento de estar más pendiente de uno mismo o de controlar a los rivales?

Hemos estado toda la temporada pendientes de nuestro trabajo y creo que ahora no es momento tampoco de desviar el foco hacia los rivales. El trabajo tiene que ser el mismo porque es lo que nos ha ido bien hasta el momento. Nosotros haremos nuestra carrera y ya se verá luego qué han hecho el resto.

Es un piloto que se mueve mucho por las sensaciones que tiene el día de la carrera, ¿qué sensaciones tiene a falta de dos días para que el semáforo se ponga en verde?

Ahora mismo las sensaciones son normales porque aún no hemos podido salir a pista, no sé cómo me sentiré mañana sobre la moto, eso ahora mismo es una incógnita. Por el momento y, pese a todo, estoy bastante tranquilo, aunque entiendo que a medida que se acerque el domingo cada vez notaré más la presión y los nervios.

La carrera de Moto3 arrancará a las dos de la mañana del domingo en España, ¿quizás hubiera sido más bonito poder vivir todo en un horario más normal?

Es verdad que no es el mejor horario para que los aficionados al motor puedan seguir la carrera en España, pero es lo que hay. Lógicamente no vamos a cambiar nada por esa situación.

¿Qué le dicen sus amigos y familiares?

Ahora mismo llevo tres semanas ya por Asia y la verdad es que con mis amigos no he tenido mucho contacto los últimos días. En cuanto a mi familia, hablo con ellos mucho y espero que puedan disfrutar y, sobre todo, ojalá que el madrugón sirva para poder celebrar el título.

Joan Mir también ganó en 2017 su primer Mundial de Moto3 en Phillip Island, ¿ha podido hablar con él? ¿Le ha aconsejado algún piloto cómo afrontar un día como este?

Es verdad que hace cinco años se proclamó aquí campeón del mundo, pero si te soy sincero, aún no le he visto. Sé que vuelve a competir en Phillip Island, pero aún no me me he cruzado con él. En cuanto a consejos de otros pilotos, la verdad es que nadie me ha dicho nada, así que seguiré mi instinto y a ver qué pasa.

¿Cuál considera que ha sido su peor y su mejor momento durante la temporada?

El peor creo que fue durante el inicio del campeonato. Rompimos motor y tuvimos ciertas penalizaciones en algunos circuitos que nos llevaron a no estar todo los contentos que nos habría gustado. En cuanto al mejor, fue antes del parón del verano, cuando conseguimos seis podios consecutivos. Ahí es donde nos pusimos a pie del cañón en el Mundial para poder lucharlo.

Le hemos visto disfrutar esta última semana de unas minivacaciones por Tailandia.

Sí, hemos podido disfrutar de una semana de descanso. La verdad es que si hubiese sido por mí, hubiera preferido que las carreras hubieran sido todas seguidas y que no hubiera habido parón de por medio porque son muchos días fuera de casa y se hace un poco pesado. Aún así pudimos aprovechar ese miniparón para hacer un poco de turismo y desconectar del Mundial. Estuve por las islas Koh Phi Phi, pero también visitamos muchas otras zonas e hicimos varias excursiones. Ha estado guapo el viaje.

¿Uno corre más tranquilo sabiendo que ya tiene su futuro apalabrado?

Bueno, yo ya lo sabía hace tiempo que iba a correr la temporada que viene en Moto2 con el equipo Aspar, pero no se podía decir nada. La verdad es que llevo tranquilo toda la temporada. Al fin y al cabo, si haces buenas carreras y firmas buenos resultados, lo lógico es que los equipos apuesten por ti. Evidentemente eso te da una tranquilidad porque sabes que tu futuro profesional está, al menos a corto plazo, cerrado. Los nervios hoy vienen por otras cosas.

¿Ya tiene pensado cómo celebrará el título en caso de ganar?

Hay cosas ahí... Pero si somos campeones la celebración ya se verá.

En caso de proclamarse campeón en Australia, ¿pasará por Mallorca a celebrarlo?

Pues habrá que esperar. Es imposible volver porque corremos en Malasia el fin de semana que viene. Al tener solo unos días sería una locura regresar a Mallorca para luego volver a venir para aquí. Son muchas horas de viaje y no me daría prácticamente tiempo para estar nada en la isla.