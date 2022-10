El Mallorca Palma Futsal recibirá al Córdoba Patrimonio de la Humanidad este viernes (20.00 horas / LaLigaSportTV) en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Los mallorquines buscarán reencontrarse con la victoria delante de su afición y ante un equipo que necesita puntuar. El Palma arranca de esta manera un mes decisivo para la temporada. Esta semana jugará tres partidos que servirán de preparación para el debut en Champions de final de mes. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo es conocedor de su potencial, aunque esta temporada todavía no ha demostrado la regularidad necesaria para cumplir sus objetivos. El técnico gaditano aún no ha podido contar con su plantilla al completo en ningún partido y jugadores destinados a ser importantes como Tayebi todavía no han debutado en liga. Para esta cuarta jornada, Vadillo tampoco podrá contar con su capitán Carlos Barrón, que se lesionó en el último duelo en casa frente Movistar Inter, ni con Jesús Gordillo, que se fracturó el quinta metatarsiano en su debut con la selección española. Por otro lado, el entrenador del Palma Futsal también sigue pendiente de cómo llegan los demás internacionales, ya que no ha podido entrenar con ellos en toda la semana.

El Mallorca Palma Futsal quiere seguir invicto en casa y confía en poder convertir Son Moix en un fortín para generar una buena base de puntos que les permitan ir escalando posiciones en la tabla para poder luchar por sus objetivos. El cuadro balear confía en ir estabilizando su juego, ya que ya demostró su potencial, aunque todavía no ha podido encontrar la regularidad necesaria para darle continuidad. Cierto es que los nuevos cada día están mejor adaptados al sistema de Vadillo y la afinidad entre la plantilla es palpable en cada entrenamiento, pero Vadillo aún no ha podido contar con su plantilla al completo desde el inicio de liga. Entre bajas por lesión y partidos de selecciones, la continuidad tanto en juego como en entrenamientos ha sido muy complicada, y ahora llega un tramo muy duro del calendario con hasta seis partidos en los próximos quince días. Todo esto en el mes que el Mallorca Palma Futsal debutará en Champions. Para ello, el equipo mallorquín necesita ganar puntos y confianza, para llegar a final de mes con el mejor resultado y el mejor estado de forma posible para afrontar la competición continental con la tranquilidad de haber trabajado bien y llegar en una situación cómoda en liga. Por su parte, el Córdoba llega a Son Moix con la necesidad de puntuar. En las tres primeras jornadas solamente ha empatado uno de sus duelos y suma un punto, el que ganó en el empate a 3 ante Jaén. A pesar de todo, es un equipo muy competitivo que perdió por la mínima en el debut liguero ante el Noia y 6-4 ante el Barça. Los andaluces son un equipo muy físico que potencia el juego de su pívot con constantes bloqueos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad llega a Palma con urgencias ya que solo cuenta con un punto en su casillero Por otro lado, Marlon Oliveira analizó el estado actual del equipo, reconociendo que "nos gustaría estar mejor, ya que en el último partido tuvimos la oportunidad de ganar y sufrimos los goles en el final, aunque sabemos que la liga está muy equilibrada y muchas veces puede pasar eso", comentó el cierre brasileño que añadió que "tenemos la sensación que podemos dar un poquito más, un paso más y buscar ganar los siguientes partidos para estar en la parte de arriba de la tabla". Marlon también comentó que "el objetivo en las próximas semanas es conseguir el máximo de puntos posibles y coger confianza. Tenemos equipo para eso", reconoció. "La Champions ilusiona mucho y vamos a ir preparados porqué será muy difícil. Son tres partidos en los que nos tenemos que dejar la vida y creo que comenzamos la liga sabiendo que teníamos que hacer partidos buenos para tener buenas sensaciones a final de octubre. Esta semana tenemos tres duelos que intentaremos aprovechar para mejorar y ajustar los detalles y llegar a Europa dispuestos a conseguir la clasificación", aseguró Marlon. Carlos Barrón, maestro por un día El capitán del Mallorca Palma Futsal, Carlos Barrón, visitó el colegio Sant Vicenç de Paül de Palma para impartir una clase práctica para los alumnos de varias clases en el patio del centro educativo. El capitán impartió la parte práctica con varios ejercicios con los que enseñó de primera mano lo que es el fútbol sala a los niños y niñas del colegio de La Vileta. La visita forma parte del programa 'Jugam amb l'Elit' del Consell de Mallorca y ayuda a promocionar el deporte, sus valores y los buenos hábitos que permitan a los chicos llevar una vida saludable. Además, la visita del capitán del Palma complementa las charlas y conferencias que dieron sus compañeros Mario Rivillos y Eloy Rojas el martes pasado en ese mismo colegio. Promocions FUM, nuevo patrocinador del Mallorca Palma Futsal La familia de colaboradores del Mallorca Palma Futsal sigue creciendo con el paso de los años con nuevas empresas que se quieren unir al club para unirse a uno de los proyectos deportivos más importantes de Baleares. El último en sumarse es Promocions FUM, una empresa familiar mallorquina líder en el desarrollo comercial en la región y que se suma a la nómina de patrocinadores y colaboradores de la entidad. Varios jugadores de la plantilla posaron con una camiseta con el logo de la empresa que se une a una familia que no para de crecer. Son muchas las empresas que se quieren vincular al Mallorca Palma Futsal por la imagen y el prestigio que tiene la entidad y que hace que las empresas colaboradoras vivan una experiencia que va más allá del patrocinio deportivo siendo parte de muchas de las iniciativas sociales que realiza el club y con un trato familiar que hace que se sienta parte del proyecto.