El Gran Premio de Australia puede coronar este domingo a su primer campeón de la temporada. Izan Guevara (GasGas), que afronta su primera gran oportunidad, lo tiene bastante bien encaminado. El mallorquín fue quinto en Tailandia y se plantará en Phillip Island con una ventaja de 49 puntos sobre el actual subcampeón del mundo, Dennis Foggia (Honda). El italiano ganó en Buriram y tratará de llevar la emoción al menos hasta Malasia, aprovechando su mayor conocimiento de la pista.

Guevara no ha corrido nunca en este trazado y para salir campeón sin depender de su rival tiene que sumar su sexta victoria de la temporada. Cuando termine la carrera del domingo restarán por disputarse 50 puntos, los correspondientes a los grandes premios de Malasia y de la Comunitat Valenciana, de modo que Izan necesitará este fin de semana sumar dos puntos más que su principal contrincante, el italiano Dennis Foggia, para ser campeón. Si queda segundo, necesita que no sea por detrás del italiano, y si es tercero, Foggia debe estar fuera del podio y que Sergio García Dols, su compañero en el equipo de Aspar y aún con opciones matemáticas, no gane. La ventaja con respecto a García (56 puntos) y Sasaki (71 puntos) le permite incluso poder terminar por detrás de ellos, siempre que no pierda más de cinco puntos con García y veinte con el japonés.

El circuito de Phillip Island es talismán para el GasGas, que ha conseguido allí dos de sus cinco títulos de 125cc/Moto3. El primero de ellos fue en 2006, una mañana de septiembre en la que Álvaro Bautista logró su séptima victoria del año para asegurarse un título histórico. Tendría que esperar tres años el equipo para volver a Australia con bola de partido para cerrar un nuevo Mundial de 125cc, esta vez con dos compañeros de equipo peleando por él. Julián Simón no dio opción a Bradley Smith y, con un triunfo en Phillip Island, sentenció el campeonato.

Ahora, trece años después, y tras dos temporadas de ausencia en Australia, el Aspar Team llega a la antepenúltima prueba de la temporada con opciones de lograr su sexto título de pilotos en la categoría pequeña.

Además, de proclamarse campeón del mundo, Izan sumaría el octavo título mundial para la escuadra mallorquina. Lorenzo fue bicampeón del mundo de 250 y alcanzó la gloria en MotoGP en tres ocasiones, mientras que Joan Mir se alzó con el triunfo en Moto3 en 2017 y en la categoría reina en 2020.

Márquez: «Izan tiene que estar tranquilo y rematar la faena»

Marc Márquez aconsejó a Izan Guevara cómo afrontar la última carrera: «Es un chaval muy joven, se está jugando un Mundial y creo que lo va a conseguir, pero tiene que mantenerse centrado y, sobre todo, que siga el instinto como ha hecho este año. Es de los pilotos de Moto3 que va haciendo su ritmo solo y será uno de estos que irán rápidos también en Moto2 porque ya se le ve, pero de momento tiene que rematar la faena y que esté tranquilo».

Levantará su primer título mundial si…

Gana la carrera

Termina 2º y Foggia no gana.

Termina 3º, Foggia no termina mejor que 4º y Sergio García no gana.

Termina 4º, Foggia no termina mejor que 5º y García Dols no termina mejor que 3º.

Termina 5º, Foggia no termina mejor que 7º y García Dols no termina mejor que 3º.

Termina 6º, Foggia no termina mejor que 8º y García Dols no termina mejor que 3º.

Termina 7º, Foggia no termina mejor que 9º y García Dols no termina mejor que 4º.

Termina 8º, Foggia no termina mejor que 10º y García Dols no termina mejor que 4º.

Termina 9º, Foggia no termina mejor que 11º y García Dols no termina mejor que 4º.

Termina 10º, Foggia no termina mejor que 12º y García Dols no termina mejor que 5º.

Termina 11º, Foggia no termina mejor que 13º y García Dols no termina mejor que 5º.

Termina 12º, Foggia no termina mejor que 14º, García Dols no termina mejor que 6º y Sasaki no gana.

Termina 13º, Foggia no termina mejor que 15º, García Dols no termina mejor que 7º y Sasaki no gana.

Termina 14º, Foggia no suma ningún punto, García Dols no termina mejor que 4º y Ayumu Sasaki no gana.