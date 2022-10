Este sábado 15 de octubre se celebra íntegramente en Calvià el Triatlón Challenge Peguera Mallorca 2022, lo cual supondrá cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en los núcleos de Peguera, Es Capdellà, Santa Ponça, Son Ferrer, El Toro y Costa de la Calma.

En esas zonas se producirán cortes de tráfico el sábado 15 de octubre entre las 8:30 h y las 15:15 horas, salvo en Peguera, donde se alargarán hasta las 19 horas.

Respecto a las restricciones de aparcamiento, se producirán en las zonas afectadas a partir de la noche del viernes 14 de octubre y hasta las 19 horas del día 15 de octubre.

En caso de prever desplazamientos durante el transcurso de la carrera en las las zonas afectadas, es recomendable planificar alternativas. Los cortes y restricciones variarán según el núcleo de que se trate y el horario previsto. Con el fin de minimizar las molestias a residentes y visitantes, se recomienda consultar la información de tráfico y aparcamiento en Calvià durante la disputa de la prueba con el fin de planificar los desplazamientos y conocer las vías de circulación alternativas. En este sentido, se puede consultar la sección específica del evento en la que se proporciona información detallada sobre los horarios y las calles afectadas por las restricciones en las diferentes zonas, así como las opciones disponibles en materia de rutas aconsejadas.

Restricciones de tráfico

JUEVES 13 OCTUBRE

NIT DE FOC

ZONA PEGUERA – CALLES CERRADAS AL TRÁFICO DE 19:30 A 21:00 h

Boulevard de Peguera desde Hotel Villamil hasta C/ Pinaret // C/ Turó // C/ Platja // C/ Gavines hacia boulevard // C/ Ratolí // C/ Sebel·lí

VIERNES 14 OCTUBRE

JUNIOR CHALLENGE // CHALLENGE WOMEN

ZONA PEGUERA – CALLES CERRADAS AL TRÁFICO DE 16:30 a 20:00 h

Boulevard de Peguera desde C/ Noguer hasta C/ Pinaret // C/ Palmira // C/ Torà hacia boulevard // C/ Pins hacia boulevard // C/ Gavines hacia boulevard // C/ Roser hacia boulevard // C/ Niza // C/ Turó // C/ Platja // C/ Passarells // C/ Dofí hacia boulevard // C/ Sebel·lí // C/ Ratolí // Carretera es Capdellà hacia boulevard // C/ Eucaliptus // C/ Malgrats

SÁBADO 15 OCTUBRE

ZONA PEGUERA

CHALLENGE PEGUERA MALLORCA

CALLES CERRADAS AL TRÁFICO DE 7.00 A 19.00 h

Boulevard de Peguera, completo. (Desde rotonda de Casa Pepe hasta los Almendros. // C/ Roser hacia Boulevard. // C/ Malgrats hacia Boulevard. // C/ Eucaliptus // C/ Palmira // C/ Joan XXII / C/ Pinos // C/ Torà hacia boulevard. // C/ Gavines hacia Boulevard. // C/ Es Capdellà desde cruce Boulevard hasta C/ Vallverda con C/ Mallorca. // C/ Niza hacia Boulevard. // C/ Turó hacia Boulevard. // C/ Platja hacia Boulevard. // C/ Pasarells hacia Boulevard. // C/ Dofí hacia Boulevard. // C/ Ratolí. // C/ Sebel·lí. // C/ Pinaret. // C/ Pau Casals ( de 7 a 15.30 h.) hasta acceso Hapimag // Carretera Peguera – Es Capdellà Ma-1012. (Cerrada al tráfico desde las 8 a las 14.30 h).

RUTAS ACONSEJADAS ENTRADA-SALIDA PEGUERA:

ZONA 1 (CENTRO DE PEGUERA)

Dirección ANDRATX: C/ Eucaliptus / C/ Talaia / rotonda Casa Pepe / Camp de Mar

Dirección PALMA: C/ Eucaliptus / C/ Llum / C/ Toni Munar / rotonda Vía Circunvalación, hasta MA-1

ZONA 2 (ENTORNO POLIDEPORTIVO CAMPO FÚTBOL)

C/ Mallorca / C/ Puxet / C/ Baix / C/ Cabrera / C/ Ibiza (subida) hacia C/ Església, C/ Pins, Vía circunvalación.

Dirección ANDRATX: C/ Talaia / rotonda Casa Pepe / Camp de Mar

Dirección PALMA: C/ Toni Munar Cerdà / Ma1

ZONA 3 (LOS ALMENDROS)

Dirección PALMA Y ANDRATX: C/ Orient / C/ Gavines / C/ Romana / C/ Monte / Vall Verda y seguir itinerario ZONA 2.

Entrada: Via circunvalación, Avda. Capdellà, C/ Luca de Tena, C/ Monte, C/ Romana, C/ Gavines, C/ Orient, C/ Ametlers

ZONA 4 (HAPIMAG)

Abierto.

ZONA 5 (PLA DE PEGUERA – CALA FORNELLS)

Pla de Peguera: Salida hacia rotonda Casa Pepe o rotonda Mercadona, y posteriormente hacia Camp de Mar y Ma01 (Túnel hacia Palma).

ZONA ES CAPDELLÀ

CALLES CERRADAS AL TRÁFICO DE 8.00 H A 14.30 h

C/ Platges y accesos. // C/ Major completa.// Av. de Calvià. // C/ Església, tramo Ametlers a C/ Major. // Carretera Peguera – Es Capdellà Ma-1012 // Carretera Es Capdellà-Calvià Ma-1015 cerrada al tráfico desde las 08.00 hasta las 14:30h. // Acceso de la Vall Verda a la Ma-1012. C/ Cas Cosi, entre C/ Son Rei y Ma-1015, C/ Sa Torre.

La salida de los vecinos de la Vall Verda, se realizará por el Camí de sa Coma hacia la carretera Ma-1031, Es Capdellà, dirección Andratx .

RUTAS ACONSEJADAS CALVIÀ – PALMA –ANDRATX

ENTRE 8.00 y 14.30 h LA SALIDA HABILITADA DESDE ES CAPDELLA será a través de estas vías;

Ma-1032: Galilea // Puigpunyent // Palma

Ma-1031: Es Capdellà // Andratx (por Sa Coma), Ma10 dirección Estellencs, Ma1 dirección Palma.

ZONA CALVIÀ

CALLES CERRADAS AL TRÁFICO DE 8.00 A 14.30 h

Avda. Es Capdellà // C/ Mofarés acceso Avda. Es Capdellà // C/ de la Costa acceso Avda. Es Capdellà // C/ Cas Traginer // C/ Can Morey // C/ Can Sopa // C/ Can Belembé // C/ del Serralet // C/ Sa Sinia // C/ Ca na Cucó // C/ Moncadas desde Avda. Es Capdellà a C/ de la Costeta // C/ Batle Jaume Martorell // C/ de la Costeta // C/ Jaume III // C/ Major (en su

totalidad) // C/ Costeta de la Música acceso a C/ Major // C/ Rectoria // C/ Curt // C/ Can Marsal acceso a C/ Major // C/ S’Era // C/ Can Ros tramo acceso a C/ Major. // C/ Quarterades // C/ Collet Blanc // C/ Pontet desde Avda. Es Capdellà a C/ Son Pillo. // Camino de Son Pillo cerrado en su totalidad hasta la rotonda de Son Bugadelles, todos los accesos vecinales al camino de Son Pillo permanecerán cerrados.

Carretera Es Capdellà – Calvià Ma-1015, Carretera Calvià – Puigpunyent – Palma Ma-1016 cerrada al tráfico desde Calvià Vila hasta el cruce del Coll de Sa Creu.

Accesos a CALVIÀ y rutas alternativas

La Ma-1015, Calvià-Es Capdellà, permanecerá cerrada al tráfico desde las 8.00 a las 14.30 h por lo que sólo se podrá acceder en esta franja horaria a la

población de Es Capdellà, desde Andratx Ma-1031, o desde Galilea Ma-1032.

Calvià Vila, será cortada transversalmente al tráfico desde las 8.00 a las 14.30 h, al estar cerrada la Avda. Es Capdellà, C/ dels Montcada, C/ Costeta, C/ Jaume III y la C/ Major.

Por la Avda. de Palma sólo se podrá acceder a la C/ Sor Rosenda, C/ Julià Bujosa Sans, batle, C/ Vicente Chinchilla, y la propia Avda. de Palma hasta el cruce de Sa Societat.

En ningún caso se podrá acceder desde la Avda. de Palma a la Calle Major o a la Avda. Es Capdellà.

Se aconseja acceder a Calvià Vila, desde la C/ Serral, en su inicio, S’Hort des Metge, y cruzar C/ Major por C/ Església, desde allí se podrá acceder a la C/ Son Mir y Son Font.

Salida de Calvià Vila, para encauzar el tráfico proveniente de C/ Son Mir y Son Font, se invertirá el tráfico en la C/ Can Ros y C/ Capelleta, cruzando hacia C/ Can Marsal, Ses Quarterades y accediendo a la Carretera Ma-1015 Calvià-Palmanova.

SON BUGADELLES

CALLES CORTADAS AL TRÁFICO de 8:00 a 14:30h.

Acceso al Camí de Son Pillo, tramo entre la Rotonda de Son Bugadelles a la Rotonda de Cala Figuera y la carretera Ma-1014, en el tramo entre Rotonda Avda. Son Thomas y Rotonda Son Bugadelles, ambos sentidos.

La entrada y salida del Polígono Son Bugadelles será por la Rotonda Son Thomas (Gasolinera BP).

SA PORRASA, SON FERRER, EL TORO, SANTA PONÇA

CALLES CORTADAS AL TRÁFICO de 8:00 a 15:15h Carretera Cala Figuera, sentido entrada desde la rotonda Cala Figuera. // Son Ferrer, El Toro, sentido de circulación, hacia Nova Santa Ponça y Santa Ponça.

Cortes en Santa Ponça: Via Penyes Rotges // Vía Jaume I en su tramo dirección Penyes Rotges // Avda. Puig de Galatzó // C/ Sil // Via de s’Hort // C/ Bartolomé Rosselló Planas // Ramón de Moncada en su tramo desde Rotonda Talleres Marcos a Bartolomé Rosselló Planas // Vía de acceso a vertedero de ses Barraques (Costa de la Calma).

RUTAS ACONSEJADAS DE ENTRADA Y SALIDA

ZONA EL TORO: acceso a El Toro por Santa Ponça (Rotonda Molino). Cerrado acceso desde Rotonda Cala Figuera. Salida de El Toro hacia Palma en dirección Son Ferrer hacia rotonda Cala Figuera.

ENTORNO VÍA CORNISA: salida en cualquier dirección por vía Mallorca.

ACCESO AL CLUB NAÚTICO SANTA PONÇA: por vía del Port.

ROTONDA DE SANTA PONÇA: cortado al tráfico dirección Puig de Galatzó y Ramón de Moncada, salida por Puig de Massanella hacia Palma, Nova Santa Ponça.

ROTONDA PLAZA JARDÍN (bomberos) C/ Bartolomé Roselló Planas i C/ Riu Sil cortadas.

ACCESO A VÍA PUIG MAJOR Y PUIG DEL TEIX: entrada y salida por C/ Bernat de Santa Eugenia.

APARCAMIENTO MUNICIPAL DE RIU SIL: posibilidad de salida hacia Av. Puig de Galatzó

ZONA RAMÓN DE MONCADA: queda totalmente cerrado al tráfico el tramo comprendido entre el número 50 y la vía de bajada de Nunyo Sans, se aconseja estacionar fuera de la vía.

El tramo comprendido entre la rotonda de talleres Marcos y Bartolomé Rosselló Planas estará completamente cerrado. Se aconseja estacionar fuera de la vía. En ningún caso se podrá acceder en horario de corte. El acceso deberá hacerse por Costa de la Calma, C/ Nunyo Sans.

GASOLINERA COSTA DE LA CALMA: El acceso a la misma se realizará desde la rotonda del Molino, su acceso desde Costa de la Calma estará cerrado.

ENTORNO NUNYO SANS: Salida hacia rotonda Talleres Marcos hacia Guillem de Moncada dirección Costa de la Calma.

En caso de urgencia Policía Local facilitará el operativo conveniente.

RESTRICCIONES DE APARCAMIENTO DURANTE LA CARRERA

Se aconseja a los ciudadanos que tengan en cuenta esta información con el fin de planificar el aparcamiento de tu vehículo durante el día de carrera.

PEGUERA

Prohibido estacionar desde las 22:30h del 14 de octubre, hasta las 21:00h del día 15 de octubre.

Calles: C/ Orient // C/ Pinaret // C/ Ratolí // C/ Platges // C/ Monte // C/ Vallverda // Ctra. Capdellà tramo Mallorca y Boulevard // C/ Mallorca tramo entre

C/ Cabrera y C/ Ibiza // C/ Pins tramo Tarongers y Joan XXIII // C/ Palmira, tramo Boulevard, desde C/ Pau Casals (100 metros aparcamiento público) // C/ Miguel Mihura (ambos lados), desde Rotonda Hapimag hasta C/ José Mª Pemán

ES CAPDELLÀ

Prohibido estacionar desde las 22:30h del 14 de octubre, hasta las 14:30h del día 15 de octubre.

Calles: C/ Platges // C/ Major // C/ Galatzó // C/ Església // C/ Monges (en su tramo entre Major y Ametllers) // C/ Ametllers completa.

CALVIÀ VILA

Prohibido estacionar desde las 22:30h del 14 de octubre, hasta las 14:30h del día 15 de octubre.

Calles: Av. de Es Capdellà // C/ Major // C/ dels Montcada (tramo entre Avda. Es Capdellà y C/ Costeta) // C/ Jaume III (tramo entre C/ Costeta y C/ Major) // C/ Costeta // C/ S’Era // C/ Can Ros // C/ Capelleta // C/ Pontet (tramo desde Avda. de Es Capdellà a cruce con Cami de Son Pillo) // Camí Son Pillo. Vecinos de C/ Pontet, Ctra Vella Es Capdellà, C/ Cas Traginer y de la Costa, estacionar en C/ Mofares (parte superior), C/ Pep Ballester o Cami son Rei.

EL TORO

Prohibido estacionar desde las 22.30 h del 14 de octubre, hasta las 15.15 h del día 15 de octubre.

Calles: Carretera El Toro, parada Taxis frente a Plaza Europa.

SANTA PONÇA

Prohibido estacionar desde las 22.30 h del 14 de octubre, hasta las 15.15 h del día 15 de octubre.

Calles: C/ Jaume I, tramo desde Penyes Rotges a Vía de la Cruz hasta PlazaSanta Ponça // C/ Riu Sil // Vía de s’Hort // C/ Bartolomé Rosselló (tramo vía de s’Hort y Ramón de Moncada) // C/ Ramón de Moncada (tramo entre rotonda Talleres Marcos y Bartolomé Rosselló Planas).