El Mallorca Palma Futsal buscará reencontrarse con la victoria en la cuarta jornada de la Primera División de fútbol sala, la segunda que disputarán ante su público en Son Moix y que les medirá al Córdoba en el regreso tras parar la Liga por los partidos de las selecciones. «Tenemos ganas de volver a competir tras este parón», admitió ayer Antonio Vadillo, técnico del equipo mallorquín, que añadió: «Tenemos que ser ese equipo regular que por las circunstancias que se están dando hasta el día de hoy no hemos podido ser».

Las lesiones y las citas internacionales han mermado a la plantilla. «Nos está costando coger esta regularidad. El jueves por la tarde será la primera vez que estemos juntos toda la plantilla. A excepción de Gordillo, que tiene la lesión. Y a partir de ahí, hacernos fuertes e ir a por los tres puntos, que nos hacen falta», afirmó.

«Hay jugadores como Tayebi que todavía no han debutado, Moslem sólo pudo jugar unos minutos contra Movistar Inter, la plantilla cada semana está mermada por diversos temas: visados, selecciones, parón... Todo esto se une a que ahora, de pronto, hay que jugar seis partidos», explicó Vadillo, que agregó: «No es ninguna excusa, porque ya lo sabíamos. Pero sí que como entrenador me molesta no poder disponer de la plantilla para poder trabajar bien».

Llega un tramo «durísimo»

«Es el primer partido de un tramo que va a ser durísimo», incidió el preparador del equipo mallorquín. «Llegan seis partidos en los siguientes quince días, con lo que tenemos que estar muy concentrados e ir sacando los resultados», apuntó.

El último contratiempo para el técnico jerezano ha sido la lesión de Jesús Gordillo en su debut con la selección española. «Es una lástima por que ha llegado en el momento de su confirmación como un jugador importante, que ya empezaba a tener minutos importantes con nosotros, y que vuelva lesionado la verdad es que es un handicap más», reconoció Vadillo.