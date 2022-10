Rafa Nadal no compite desde que cayó el pasado 5 de septiembre en los octavos de final del US Open ante Frances Tiafoe. Al menos en el individual, pues será difícil quitar de la retina esa imagen icónica que nos dejaron para el recuerdo en el dobles de la Laver Cup con Roger Federer en el día que el suizo colgaba la raqueta. Superado ese emotivo momento así como el nacimiento de su primogénito, existen ciertas dudas sobre la cuenta atrás en su vuelta a la competición.

Por el momento, lo único que está confirmado es que realizará una gira por Sudamérica y México a finales de noviembre.

Las últimas semanas fueron un poco convulsas para él y Mery Perelló, que sufrió algunas complicaciones en el embarazo y ha estado algo más de un mes hospitalizada. Afortunadamente todo salió adelante sin problemas y el 8 de octubre Rafael Jr vio la luz. “Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender”, reconocía el propio Nadal tras la eliminación en Flushing Meadows. El tenista de Manacor invitó entonces a “resetear” y ya avanzó que “tomaré las decisiones adecuadas en base a cómo vaya todo en mi vida personal”.

Solo Rafa y su equipo saben con exactitud cuándo desempolvará la raqueta. De momento el número dos del mundo se ha estado ejercitando en su academia y como pronto regresaría en el Masters 1000 de París-Bercy que empieza el 31 de octubre. Según las sensaciones mentales y físicas, decidirá. Tiene claro que no va a forzar y que la lucha por el número uno está descartada. Si llegase bien. Si no, también. Alcaraz lo tiene asegurado al menos tres semanas más -igualará las cinco que comandó en su momento su mentor Juan Carlos Ferrero- y ahí Rafa no entra.

No es oficial pero a priori la Copa Davis tampoco entra en sus planes. Sí las ATP Finals, el gran torneo que se le ha resistido siempre al manacorí. Nadal reconoció tras la Laver Cup que en el US Open sufrió otra rotura abdominal -al igual que en Wimbledon- pero si no hay ningún otro contratiempo se le podría ver en el país transalpino del 13 al 20 de noviembre. Pase lo que pase, tanto en lo personal como en lo profesional, el 2022 es probablemente uno de los mejores años de Rafa. Con 36 años su adiós aún se prevé lejano.